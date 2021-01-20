‘EDHO’nun çizdiği Hayriye Ana karakteri ile bel kemiği Sabina Toziya’nın beyninde tümör tespit edildi ve ameliyata alındı. Toziya’nın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı. ‘Dizi ekibi dört gündür değişen senaryodaki yas ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı’ diye bir haber okudum. Daha yumuşak geçiş yapılabilirdi. Böyle düşüncelerle durumu sordum. Ekip, “Ailesi ile aldığımız bir karar. Yeter ki sağlığına kavuşsun... Geriye dönüşler ile oğullarının rüyasında biz onu yine oynatırız” dedi. Biz de dualarımızı Sabina Hanım’a gönderiyoruz.

‘SEFİRİN KIZI’ NE YAPACAK?

‘Neslihan Atagül’ün rahatsızlığı sonrası dizi devam edecek mi?’ sorusu gündeme geldi. Biz de merak ettik sorduk, “Dizinin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Dün yer alan yayın bunun bir göstergesiydi. Yeni hikaye hazır. Umarız biz de emeklerimizin karşılığını alırız” dediler. Peki yeni bir isim gelecek mi? “Evet” dediler. Diziye Tuba Büyüküstün dahil oldu... Kendisi son olarak ‘Kara Para Aşk’ta rol almıştı. Bakalım sevilen ikilinin buluşması reytinglere nasıl yansıyacak.

MAÇLARI YORUMLADI

Digiturk’teki son Beşiktaş-Galatasaray maçındaki yayıncılığı, eleştirmiştik. Tekrarlar maçın gidişatını etkilemişti. Futbolda canlı yayın denildiğinde bir isim unutulmaz; Musa Çözen. Kendisine sordum bu durumu. “Biz TRT kökenliyiz. Maçları BBC’den izledim notlar aldım. Bu bizim çekim anlayışımızı da belirledi. Birden fazla açıdan verildiğinde sorun oluyor. Acele etmemek lazım” dedi. Fransızlar tekrarı seviyor maç yayın anlayışına bu düşünce hakim oldu Digiturk’te. “Sanırım bu kurallar devam ediyor” dedi Çözen. Dört kamera ile başlayan çekim macerasında son noktayı koyduğunda Çözen maç çekimlerinin, 27 kamerayla yapıldığını belirtiyor. Geçmişten bir örnek veriyor. CINE 5’in ilk zamanları. O zamanlar TSYD kupası var. Maçlar bu kanalda yayınlanıyor. Reklamdan geçilmiyordu. “O zamanlar büyük paralar veriliyordu. Maç başına 1.5-2 milyon dolar. Tabii bunu çıkartmak için reklam giriyor. İlk yarı 40, ikinci 40 reklam mesela. Şimdiki durum o zamanın reklamsız haline dönmüş anlaşılan...” diyor.