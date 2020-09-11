‘HEKİMOĞLU’ VE ‘BİR DERDİM VAR’

Mor ve Ötesi’nin her dinlediğimde hani böyle içine saplanan şarkısıdır. Grup, gitar riff’leri ve özenle seçilmiş tonlarıyla oya gibi işler şarkıyı... ‘Hekimoğlu’nun geçmişiyle hesabı ve aslında sakat ayağın esrarı da aralandı ‘Mor ve Ötesi’ şarkısında... Eski eş Selin’in gelişi duygusal rüzgarlarda gezintiye çıkacağımızın mesajını verdi. Su gibi akıyor oyuncular. Belçim Bilgin kendine verilen görevi yerine getiriyor ilk bölümde...

Dizilerin fazla müzikleri

Diyeceğim bazı yapımlar lastik gibi uzar, bazıları özenlidir ve kırılır. ‘Hekimoğlu’, bu ikinci kategoriye giriyor. Bu kadar uzun, dolu diyaloglar ve çok şey anlatan sözcüklere fazla yük bindiriyor. Ha bir de şu müzik işi. Yeni sezonda dikkatimi çekti ‘Çukur’ da aynı durumda. Sahneleri götüren oyuncuların ağırlıklarını hissettirdikleri özel dizilerin, her tarafını müziğe boğmaya hiç gerek yoktur. Ufak dokunuşlarla yardım etmek yeter. ‘Hekimoğlu’ da böyle bir yapım. Çok güzel temalar bulunmuş zaten. Yeri geldiğinde bize hatırlatıyor. Fakat her kareye bir müzik, oyunculara, diyaloglara ve oynanan sahneye yazık ediyor.

MAÇ YAYINLARI NE OLACAK?

Bugün beIN Sports Süper Lig yayınları başlıyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe açılışı yapıyor. Yayın hizmetininin büyük bölümünü veren Saran Holding ile Digitürk arasında ipler koptu. Saran Group, bir basın bildirisiyle ilişkisini kestiğini duyurmuştu. “Geçmişe dönük yükümlülüklerin yerine getirilmediği ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılmaması nedeniyle

S Sport kanalının platformdaki yayınlarını durduk” açıklamasını yapmışlardı. Altından yayın hizmetlerini bu kuruluşun verdiği, sorunun da buradan kaynaklandığı ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? Gelen bilgilerde, bu sezon yayını İspanyol şirketi MediaPro Turkey gerçekleştirecek. beIN’in İspanya’daki işlerini onlar yapıyor.

Soru işareti, bu kadar yüklü bir maç yayın programını kaldıracak yeterli araç ve ekipman kuruluşta mevcut mu? Yayın kalitesinin yanı sıra başka sürprizlerle karşılaşma durumu olabilir mi? Biz yine de -şahsen ben- ödediğimiz abonelik ücretinin karşılığı keyifli yayın izleme umudumuzu yitirmek istemiyoruz!