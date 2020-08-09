‘HEKİMOĞLU’ VE YENİ BÖLÜMLER

‘Hekimoğlu’, eylülde yeni bölümleriyle devam edecek. Kanal D, dizinin devamından yana ve yeni siparişlerde bulunmuş. Bu sezondan sonra da projenin devamını istiyor. Şu sıra ekranın en iyi yapımlarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu kadroyu koruduğu ve yenilerini de eklediği sürece, devam etmemesi için hiçbir neden yok.









En çok iş yapan dizi



Yurt dışı yerli dizi satışlarında hâlâ çok iyi satış listesi eskilerde. Yeni dönem devam edenler arasında satışı çok iyi olan yapımlardan biri ‘Bir Zamanlar Çukurova’... Üçüncü sezonu yayınlanacak. Hem satışı hem de izlenme oranı tatmin edici. 55 ülkeye satışı gerçekleşmiş bugüne kadar.











O oteli görünce...



Bloomberg’te turizmle ilgili bir söyleşi vardı. İlgili görüntüler sohbet arasına serpiştirilmişti. Bir oteli görünce ve çevresini... İnsanın gerçekten canı yanıyor. Orman vasfını yanarak yitirmiş topraklar üzerine inşaat edildiği nasıl da belli oluyor. Bodrum’a giderken, o meşhur koyunda!



Ürün buzlaması neden?



Dizilerde hikayeyi gerçekleştirmek için yapım, ürün kullanmak zorundadır. Ve bu ürünlerin kimisi marka olmaktadır. Bu nedenle yayıncı ayrıca bir bedel almadığı markayı göstermemek için logoları kapatmaktadır.



Bu işe başka ülkelerde yapımcı karar verirken, bizde yayıncı veriyor. Ve çekilen dizinin sahnelerinde parasını alamadığı bir marka varsa onu karşımıza buzlanmış olarak çıkarıyor.