Ev ahalisinin hani bir severek izledikleri, bir de ‘arada baktıkları’ diziler var. Ama hemen söyleyeyim şöyle sarsacak yeni sezon işi yok gibi. ‘Kırmızı Oda’, ilk bölüm sarstı. İkinci bölüm, “Bulduk Meliha’nın hikayesini iş yaptı” diyerek fena halde sarıldılar hissine kapıldık. Tamam, muhteşem bir bölümdü Evrim Alasya ile Binnur Kaya arasında geçen. Kıvamında mı bırakmak gerekirdi? ‘Hekimoğlu’na gelirsek, eşi Selin’i yeni sezonda bizlere tanıttı. Hekimoğlu’nun karşılaşması izleyicinin “Acaba eşi nasıl?” sorusuna cevap niteliğinde...

Timuçin Esen, Ebru Özkan ve Okan Yalabık üçlüsünü izlemek gerçekten keyif veriyor. Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’la ilgili bazı eleştiriler geliyor “Yeterli değiller” diye. Katılmıyorum. Ekibin içindeki ‘görülmezse, boşluk olacak üçlü’sü onlar. Hekimoğlu ile Zeynep arasındaki medcezir ilgi görüyor. Yine Belçim Bilgin’le ilgili, “Başkası olsaydı” eleştirileri gördüm. Valla bizlerle olduğu ilk bölüm kıvamındaydı.

Eşini merak ediyordu izleyici, eh öyle hemen gitmek yok, bir süre bizlerle olacak.

Metin Kurt’a gönderme

Galatasaray, Metin Oktay’la anılır. Bir başka unutulmaz Metin daha vardır bizde; Metin Kurt... ‘Hekimoğlu’ dizisinde Selin’in eşi Metin Kurt... Sordum, “Tesadüf mü?” diye. “Yok, bir hatırlatma, bir saygı” dediler.

Dizi müzikleri; her yer keman

Yeni sezon işlerin müziklerine baktığımızda şöyle bir tablo var; maşallah hepsinde ‘Paul Mauriat Orkestrası’... Senfoni orkestra ‘plugin’leri iş başında.

Keman merakı had safhada. Post modern Metin Bükey hali. Bir de her sahneye musallat oluyor müzik. Bu muhtemelen, yönetmenlerin tercihi oluyor. ‘Halkımız altta müzik duymayınca, dizinin havasına giremiyor’ algısı mevcut. Bu büyük orkestra işinin piri ‘Aşk-ı Memnu’ müzikleridir. Orijinal dizi müzik işinde hâlâ ‘Kurtlar Vadisi’yle Gökhan Kırdar, imzasını aşmak pek mümkün olmamıştır. Tema bulmakta sıkıntı oluyor.

Çünkü diziler uzun ve her tarafa müzik istendiği için besteci arkadaşlar bunalıyor haklı olarak. ‘Butik’ dijital işlerde bu anlamda, daha ‘özgür’ ve ‘yaratıcı’ çalışmalar olduğu söylenebilir.