Kanal D’nin dizisi, bana göre sezonun en iyilerinden ‘Hekimoğlu’, eylül ayında yeni bölümleriyle ekranda. Şu sıralar sete çıktılar. ‘Zeynep ne olacak?’ diye merak ediyorduk. Zeynep (Damla Colbay) devam ediyor. Bakalım Emre’yle ilgili bir şeyler olacak mı? Dizi ‘sürpriz misafir oyuncular’la ilgi çekiyor. Vahap Ergün (Güven Kıraç) gelmişti. O bitiyor. Bir başka sürpriz isim gelecek beş bölüm için. Belçim Bilgin...

‘YENİ HAYAT’ DA BAŞLIYOR

Gelen bilgilere göre ‘Yeni Hayat’ dizisi de eylül ayında başlıyor. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın, Nilperi Şahinkaya, İpek Filiz Yazıcı, Nisa Sofya Aksongur ve Musa Öztep’le çok iyi bir kadro kuruldu. Bu senenin çok şey beklenen işlerinden biri olmaya aday.

BARBAROS HAYREDDİN OLDU

TRT için çekilecek ‘Barbaros’ dizisinde Barbaros karakterini Engin Altan Düzyatan oynayacak. Bu kesinleşti. Dizinin kanalda ocak ayında yayında olması planlanıyor. Henüz plato inşaatı başlamadı gelen bilgilere göre. Senaryoyu Ozan Aksungur ve Cüneyt Aysan birlikte yazıyor. Bakalım bizim ‘Barbaros’ nasıl olacak?