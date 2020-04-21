Aslında alışık olduğumuz bir durum... Sosyal medyada bizim yerli dizilerin beğeni, takipçi ve yorum sayısı dünya çapında rakamlara sahip... Dünyada dizilere ilginin en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyoruz. Nitekim, geçtiğimiz mart ayında Instagram’da ilgi gören dünyadaki 10 dizinin adı açıklandı.

Listede Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Hizmetçiler’ de yer alıyor.

KARANTİNADA RADYO DİNLENİYOR

Televizyonun izlenme oranlarının ve sayısının yükseldiği günlerdeyiz. Radyo da bugünlerde tekrar keşfedildi. Salgınla birlikte tedbirlerin ciddi şekilde alındığı dönem olan 26-31 Mart tarihleri arasında radyolarla ilgili bir araştırma yapılmış bunu, radyo sektörüne yönelik çalışmalar yapan Media Liven gerçekleştirmiş. Google onaylı 15 bin 328 kişiye sorulmuş, “Koronavirüs günlerinde radyo dinleme süreleri arttı mı?” diye... “Yarım saat daha fazla dinliyorum” diyen 898 kişi. Bir saate yakın dinlemeye başlayanların sayısı bin 649 kişi... 1-2 saat arasında dinleyenler bin 638 kişi... 3-4 saat arasında dinleyenler bin 393 kişi... 8 bin 664 kişi ise “Her zamanki gibi dinliyorum” cevabını vermiş.

En güvenilir iletişim aracı

Salgınla ilgili bilgi kirliliği en çok konuşulan konulardan biri. Dinleyicilere, “Bilgi kirliliği en çok hangi mecrada?” diye sorulmuş. İlk sırayı sosyal medya alıyor (11 bin 343 kişi). İkinci sırada internet var (7 bin 124 kişi), televizyon üçüncü (4 bin 665 kişi), gazeteler dördüncü sırada (2 bin 468) kişiyle... Ve radyo, haberlerde en güvenilir araç oluyor 697 kişiyle... Fikir vermesi açısından önemli bir veri.