Meksika orijinalinden uyarlanan ‘Hizmetçiler’ üç bölüm yayınlandı. Sonra? Korona günlerine denk geldi ve set iptal edildi. İki arada bir derede kalma hali... Devam etmeme kararı alındı. Ben de sordum. “Şu anda sete gitmemiz mümkün değil. Operasyonel olarak bekletmek de mümkün değil. Yapımcıyla karşılıklı alınan bir karar. Bu döneme gelmesi büyük şansızlık oldu.” Kanal D, bir başka yeni dizisi ‘Yeni Hayat’ı da beklemeye aldı. Belki de ‘Hizmetçiler’le aynı duruma düşmemek adına... İki bölümü hazır dizinin. Bekletildi, ve proje sezonda ortamın düzelmesine ve yeni bölümlerin çekilir seviyeye gelmesine denk getirildi.

‘ÇATI KATI’ NE ZAMAN?

Mia Yapım’ın ‘Çatı Katı’ yapımı bir nevi Yeşilçam kodlarında bir romantik komedi dizi... Başrollerde; Furkan Andıç, Burak Tamdoğan, Pelin Öztekin, Bülent Seyran ve Renan Bilek yer alıyor. Dizinin hazırlıkları sürüyor. Bir aksilik olmazsa temmuzda ekrana gelmesi düşünülüyor.

DEMET AKALIN KONSERİ...

Uçankuş TV kanalı, güzel bir işe başladı. Pop dünyasının bilinen isimlerinin Harbiye Açık Hava konserlerini yayınlamaya başladı. Mesela bugün Berkay var... O kadar konser veriliyor, her tür müzikten çok ama çok az sayıda kayıt altına alınıp, ekranda yayınlanıyor. Hele pop müzikten yok denecek kadar az. Baktık Demet Akalın’ın konseri yayındaydı, ev ahalisi merak etti, oturduk izledik. Hani sahnede nasıl durumlar? Orkestra canavar gibi çalıyor. Strobe ışık, lazer, gök tarayıcı, hareketli robot ve spot, ne varsa İstanbul’da o akşam, getirmişler kurmuşlar. Dev bir diskoydu sahne... ‘Sevgilimi koluma takarım/Bebek’te üç-beş tur atarım/ Olmadı bir de sinema yaparım’ diye ortalık yıkılıyor, fakat sakin bir Akalın var sahnede... Dansçılar figür üstüne, figür attırıyor önde şarkıcı, peri misali süzülüyor. Ev ahalisi, “Ah Yonca Evcimik olacaktı, sahnenin tozunu alırdı” dedi. Dans edeceksin yani. Ona rağmen dikkat ettim, nefes nefese kaldığı şarkı araları oldu. Galiba playback durumları da vardı diye bir hisse kapıldım!