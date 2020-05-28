Kanal D’de yayınlanan İbrahim Tatlıses’in Harbiye Açıkhava konseri bayramın belki de flaş işi oldu. Sosyal medyada ortalık yıkıldı. ‘Özledik’ ortak noktaydı. Böyle bir karşılık bekleniyor muydu, bilemem... Bir sosyal medya yorumu dikkatimi çekti, “Belki de 15 yılda kaybettiğimiz her şeyi arıyoruz” diyordu.

Birçok anlamı vardı bu konserin. Eski günleri aramak, hatıralar, yaşanmışlıklar ve bugünün sıkıntıları... Ama galiba bir de ‘ekranda müzik dinlemek’, bir konser izlemek, ‘dizinin dışında bir program izleme isteği’ olmasın? Mesela Beyazıt Öztürk’ün eski şovları ekrana geldi. Canlı yayınlandığı dönemin çok ötesinde bir ilgi ve alaka vardı.

KUZEYİN OĞLU

Uçankuş TV’de ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ konseri yayındaydı. Daha önce ekranda izlediğimiz konserlerinden biri. Kayıt ve çekimin ne kadar üst düzeyde olduğuna bir kere daha şahit olduk. Ekranda artık benzer ‘şov-konser’ programları yapılmıyor. Bu sektörün içinde her aşamasını görmüş, sonra müzik dünyasına geçen Ahmet Çelenk imzası taşıyan işlerden biri.

MAZHAR YİNE DE...

Tarafsız olamıyorum bu konuda... O şarkıların anısına saygıdan olsa... Ama ekranda ATV’de izlediğimiz Mazhar Alanson keyif vermedi. Solo konserler yaptı, oradaki performansını bilemiyorum. Ama ekranda seyrettiğimiz anların içinde, sıkıntılı bir sesle karşı karşıya kaldık diyebilirim.