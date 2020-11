‘İbo Show’ ya da eski günleri hatırlamak

“Kanal D’de yayınlanan İbrahim Tatlıses’in Harbiye Açıkhava Konseri, bayramın belki de flaş işi oldu. Bir sosyal medya yorumu dikkatimi çekti, ‘Belki de 15 yılda kaybettiğimiz her şeyi arıyoruz’ diyordu. (...) ‘Uçankuş TV’de ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ yayındaydı. Daha önce izlediğimiz konserlerinden biri. Ekranda artık benzer ‘şov-konser’ programları yapılmıyor. Bu sektörün içinde her aşamasını görmüş, sonra müzik dünyasına geçen Ahmet Çelenk imzası taşıyan işlerden...” diye devam etmişim. 27 Mayıs 2020. Daha ‘İbo Show’ konusu geçmiyor.









Galiba ekrana yeniden gelen ‘İbo Show’ ile tüm bu soruların cevapları da yerini bulmuş oldu. İzleyici İbrahim Tatlıses’i özlemiş, ‘eski günleri’ özlemiş... Sibel Can, Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Kutsi ve Deniz Seki... Ne söyledikleri değil; geçmişin yeniden canlanması belki de bu vesileyle, her izleyicinin kendi 90’lı yıllar geçmişine bir gezintisi...



‘ÖĞRETMEN’ MESAJLARINI VERDİ VE BİTTİ



Bir dizinin finalinin ‘anlamlı’ bitmesi, bizim ekranın unuttuğu bir durum. ‘Final’, dizinin bitmesi değil; ‘bitirilmesi’ karşılığı olmaya başladı. Böyle olunca da bir anlamı kalmadı. ‘Öğretmen’ için ‘Erken final’ dediler. Olmadığını gördük. Ya da nasıl bitireceklerini çok iyi biliyorlardı. “Bu kadar yeter” der gibiydi. Final bir ‘mesajlar silsilesi’ydi. Her izleyicinin kendi yaşamını sorgulayacağı sözler...



Dizinin son karesi bir özet gibiydi; “Susanlara konuşabilmeyi, sesi çıkmayanlara bağırabilmeyi anlattı.” Hepimizin ihtiyacı aslında. Çok özledik konuşabilmeyi ve bağırabilmeyi...



İlker Kaleli de oyunculuğu ile bir mesaj verdi: Poyraz olarak kalmadım, bakın artık beni uzun bir süre Akif Öğretmen olarak hatırlayacaksınız.