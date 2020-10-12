Kanal D az ve de öz dizilerle gidiyor. Üç dizisi var. Üçünün ortak özelliği ‘uyarlama’ olmaları. Diyecekler şimdi, “Bizim senaristler hikaye bulamıyor mu?”... Hikayede tıkandığımız bir gerçek. Kanal D az ve de öz dizilerle gidiyor. Üç dizisi var. Üçünün ortak özelliği ‘uyarlama’ olmaları. Diyecekler şimdi, “Bizim senaristler hikaye bulamıyor mu?”... Hikayede tıkandığımız bir gerçek. Bu kadar uzun diziler için hikaye bulmak zor. ‘Hekimoğlu’na alıştık ve kendi mecrasında gidiyor. İki yeni dizi bu listeye eklendi; ‘Yeni Hayat’ ve ‘Sadakatsiz’... Ev ahalisi ‘Yeni Hayat’ın son bölümünü yarım izlemişti. Tekrarında kaldığı yerden bölümü bitirdi. Akıcı bir konusu var. Gündüz dizi tekrarları hiç izlenmez, “Nasıl olsa kaldığımız yerden devam ederiz anlarız konuyu” diye geçiştirilir. ‘Yeni Hayat’ ta böyle olmadı. Çünkü merak hakkını veriyor.

Kunduzi olayı

‘Çukur’ un Muhittin abisiydi. Böyle dizilerin karakterleri üzerine yapışır. Yeni bir yolda ilerlemek zorlaşabilir. Nebil Sayın, bir ‘Kunduzi’ karakteri yarattı mesela. Sahneleri kendi başına dizi içinde dizi olabilecek hikayede... Eğitimli olmak ne kadar önemli. Ses tonu bir kere etkiliyor. Şiveler arasında dolaşmak üzerine ne kadar rahat. Projenin kendine has karakteri olmayı başardı.

Daha çok sahneyi hak ediyor. Melisa Aslı Pamuk konusunda ön yargılıydım. Sonra baktım kendiliğinden Pamuk, bu ön yargıyı silmiş. Oturup izlediğimi fark ettim.

Ev ahalisi de aynı şekilde düşünüyor. Sır dolu olmak. Hani böyle olmak için yaratılmış diyebiliriz. Yönetmenler bu yönü çok iyi oturtmuş diziye. Her bölüm üstüne katıyor hikayenin.

İlk bölümde yakaladı

‘Sadakatsiz’ ilk bölümde ‘Benim işim tamam’ dedi. Cansu Dere’nin etkisi tabii ki büyük. Ama yanında birlikte yola çıktığı ekip de bu yolculukta güzel eşlik ediyor. Giderek daha belirginleşecek, karakterler hikayeye daha derinden dahil olacak. Bütün eldeki ‘suç unsurlarını’ verip sonra ‘Ne diyorsun sen?’e yatan Volkan’a hayat veren Caner Cindoruk çok doğru bir seçim. Yüz ifadesi bu vurdumduymaz hallere çok müsait. Dizide Derin (Melis Sezen) en bıçak sırtı konumda. Projenin en zorlu karakteri diyebilirim. Bu arada yönetmenden bahsetmek lazım. Dizinin bir hikayesi var, gidişi yönetmek adına Neslihan Yeşilyurt belirleyici. ‘Yasak Elma’nın o ‘telenovelas sistemine kara mizah’ katan halini yaratan isim diyelim. Şimdi kendisi ciddi entrikası da yoğun bir başka işin içinde. İlk bölüm dizinin hikayesi budur mesajını verdi.

Unutmadan bu uzun film gibi dizi sisteminde yine de dikkatli olmak lazım.