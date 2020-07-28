İSPANYA’DA TÜRK DİZİLERİ SIRALAMASI

Şunu hemen belirtelim, “İspanya’da Türk dizileri uçuyor” lafı, pek öyle doğru değil. ‘Telenovela’ kategorisindeyiz bir kere onu söyleyeyim. Yani, Latin dizileriyle mücadele ediyoruz. Halbuki bu çıtayı aşan daha ‘ciddi’ işler de yapıyoruz. ‘Türk dizilerini’ gösteren bir medya kuruluşu var; Atresmedia... Onun bünyesinde Nova kanalı Türk dizi uzmanı olmuş. “Genel olarak Türk yapımları eski rağbeti görmezken, Nova kanalında tam tersi oluyor” böyle bir yorum gördüm (formulatv sitesi pek ilgili bu konularla). Bu kanal, kadınlara hitap ediyor. ‘Tematik’ diyebiliriz. İzlenme payı yüksek değil. İşte Türk projelerini keşfettiler ve izlenme oranlarını birden katladı. Şimdi son numara ‘Sen Anlat Karadeniz’... Ayılıp bayılıyorlarmış bu projeye. “İlk gösterimde ilgi odağı oldu” diyorlar, kime? İrem Helvacıoğlu’na... Malum, bizde de çok izlendi. Bir o kadar da ‘kadına şiddet’ konusunda eleştirildi. Yani “Ülke gerçeği” diyerek, hayli sert sahneler mevcuttu. Peki diziyi bu kanalda kimler izliyor? 65 yaş üstü! (yüzde 4.8)

Sıralama nasıl?

Efendim, bir de sıralaması var kanalın Türk dizileri üzerine. İlk beş şöyle: ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ 744 bin kişi ile birinci. Onu ‘Sen Anlat Karadeniz’ (585 bin kişi), ‘Sıla’ (579 bin kişi), ‘Anne’ (579 bin kişi), ‘Hercai’ (513 bin kişi) ile takip ediyor. (Kaynak: formulatv)

GEÇİCİ HAYAT HASAR VERİR Mİ?

Sinan Canan Hoca, ekranda görüldüğü anda ilgiyle izlenen bir isimdir. Haber Global’de Ekin Olcayto’nun programında denk geldim. Hoca, “Geçici bir hayatın kalıcı bir hasar vermesi mümkün değil” dedi. ‘Ölüm kaçınılmaz bu dünyada, ne sevinçler ne de üzüntüler sonsuza kadar gitmez’ özetle, böyleydi hocanın dedikleri. ‘Bu da geçer’ sözünün anlam ve önemine değindi. Ev ahalisi, konuşurken böyle düşünmenin makul ama sabah kalktığında başlayan gün içinde bunun pek mümkün olmadığı kanaatinde. Bin yıldır değişmiyor olan biten diye düşünüyor insan. Bu felsefe faydalı mı, tabii ki faydalı yaşadıklarına göğüs germek adına. Öte yandan sen ‘Bu da geçer’ derken, sana öyle söyletip, kendisi ‘senin üzüntünün nedeni olabilenlere ne diyeceğiz?’ “Bu dünya fani” diyerek, istif yapanları da görünce hocam!