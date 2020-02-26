Kanal D’de ekrana gelecek, bir gündüz kuşağı programı... Dedikodulardan ve soba dumanı kokan üçüncü sayfa cinayetleri yapımlarından şöyle bir sıyrılıp, farklı olmanın ötesinde önemli bir programa imza atıyor kanal... Bir yerde ‘gündüz kuşağının öz eleştirisi’ de diyebiliriz. Programın adı, ‘Hayat Tamircisi’... Ama zaten onun adı öyle. Hasan Kızıl, hayatın tamircisi...

Çevresinde bulduğu basit malzemeleri kullanarak, beş yıl önce hayvanlara yürüteç ve protez yapmaya başladı Kızıl... Birçok yabancı televizyon kanalı onunla söyleşi yaptı. Bir kediyi kliniğe götürürken üniversite sınavını, bir köpeği kliniğe götürürken de bir başka sınavı kaçıran, “Kaçırmış olabilirim ama iki canın da hayatı kurtuldu” diyen muhteşem bir genç o... Şimdi de televizyon projesinde yaşadıklarını izleyicilerle paylaşacak. Hani şu meşhur Animal Planet var ya, oralarda izliyor ve “Niye bizde yok?” diye söyleniyorduk. Daha önce kendi imkanlarıyla 500’den fazla engelli canı yürütmeyi başararak hayatlarını tamir

eden Kızıl’a programda, veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

Ne zaman başlıyor?

Program, mart ayının başında ekranda olacak. Kanal D, programın ‘iyi bir saat diliminde’ ekrana gelmesini istiyor. Akşam kuşağında olma ihtimali var. Peki bu iş

nasıl ortaya çıktı? Yapımcı Mustafa Uslu, öneriyi Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı’ya getirdi. Kabul edildi ve yayına giriyor. Çok izlenen kanalların format sorunu var. Birbirlerini takip ediyorlar ve benzer işler yapılıyor. Tabuların yıkılması lazım. Diziler, gündüz kuşağı cinayetleri ve yarışma üçgeninden çıkmak adına,

önemli bir adım olmasını diliyorum.

KADININ GÜCÜ...

Bizim dizilerimizde kadın genelde erkeğin eline bakar bir halde gösterilir ya da erkeğin peşinde koşma işlevi vardır. Kendi gücüyle ayakta durmanın halini ‘Yasak Elma’nın son bölümde yaşadık. Yıldız, bebek maması markası yaratıyor. Bu da bir mesaj aslında kadınlara...