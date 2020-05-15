İSVEÇ KORONA DİZİSİNİ ÇEKTİ

“Sosyal mesafe, bu zamanın hikayesi... Bu büyük başlığın altında, milyonlarca insanın dramı var. Dizi, olağanüstü durumun duygusal patlamasını anlatıyor. Birbirimizden ayrı kaldığımızda, birleşmenin ne demek olduğunu sorguluyor.” Korona dizisini böyle tarif etmişler. Bu cümle, işte hani diyorlar ya yeni dönem, düzen belki de onu ifade eden bir cümle...

Yapımların ve filmlerin bu yaşananlardan çıkaracağı ne çok hikaye olduğunun da kanıtı diyelim. Nordic Entertainment (İsveç’te 2018 yılında kurulan yayın hizmeti veren bir kuruluş) ‘Orca’ adıyla işte korona günlerinden bir kesiti anlatan İsveç yapımı dizinin çekimine başladı.

Ülkenin tanınmış oyuncularından Josephine Bornebusch tarafından senaryosu yazılmış, yapımı kendisi yönetiyor. Dijital platform Viaplay’de (Nordic Entertainment dijital yayın platformu) yayınlanacak. Sahneler oyuncularla teker teker ve sınırlı sayıda bir ekiple çekiliyor.

SALGINI YAŞAYAN GEMİNİN BELGESELİ

‘Diamond Princess’... Bir Cruise gemisi... Koronavirüs tespit edildi ve 5 Şubat’ta Japonya açıklarında karantinaya alındı. Sonra? Tüm hikayenin belgeselini çekti Japon devlet kanalı NHK; ‘Battle on The Cruise Ship’ adıyla..

Doktorlar, geminin yetkilileri ve salgın günleri boyunca karantinada çekilen video’lardan oluşan bir belgesel. Şu anda NHK World Japon internet sayfasında izleyebilirsiniz.