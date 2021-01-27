İSYAN ETTİLER

‘Yasak Elma’ ev ahalisi tarafından protesto edildi. ‘Bundan böyle izlemeyeceğiz’ durumuna geldi. Ben yumuşatmaya çalışıyorum ama, bu konuda pek kararlı görünüyorlar. Ne oldu peki? Yıldız’a haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Sonuçta bu bir dizi ve o karakterler kendi başlarına karar vermiyor. Yönlendiren senaryo... Senaryonun tam mutlu olacakken Yıldız’a engel koymasına tahammül edemedi ev ahalisi. “Kızcağız ilk defa değer gördü, birini sevdi, ama mutlu olsun istemiyorlar” dediler. Bir de Ender ve Şahika ikilisine de gıcık kapmış durumdalar.

Senaryo bu durumlara dikkat etmeli. Yıldız’ın durumunda bir iyileştirme yapmakta fayda var. Bizim ev ahalisinin görüşüne acaba dizinin izleyenleri de katılır mı?

BU PARAYI ÇIKARIR MI?

‘Sefirin Kızı’ndaki Tuba Büyüküstün operasyonu, diziyi başka bir mecraya çevirecek gibi... “Dizi yeniden başlıyor” diyenler haksız değil. Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün ikilisini özleyenler çok... Kendi başına bu ikilinin konudan bağımsız, bir ‘reyting’ durumu var.

Senaryonun yeni olaya uyumu da etkili olacak tabii ki. Büyüküstün’ün 3 milyon TL transfer ücreti aldığı yazıldı. Piyasaya sordum. “Pek inandırıcı bir rakam değil” dediler.

Neslihan ne alıyordu?

Sağlık nedenlerinden dolayı diziden ayrılan Neslihan Atagül’ ün bölüm başına aldığı ücretin 70 bin TL olduğu söyleniyor. Büyüküstün için 200 bin TL rakamı telaffuz edildi. Sorduğum sektör isimleri “100 bin TL makul görülüyor ki, bu parayı çıkartır yapımcı. Tabii bir de yurt dışı satışlarındaki payını da unutmamak lazım” dediler.

Böyle de bir durum var

Şimdi biz kendi içimizde yerli dizilere laf ediyoruz. Bu işin yurt dışı ayağında çok farklı işler oluyor. İspanya’da iki özel televizyonun rekabetinde Türk dizileri belirleyici durumda...

Antena 3, Antresmedia grubunun içinde, ülkenin ilk özel televizyonu. Haftanın dört günü Türk dizisi oynatmaya karar vermiş. Rakibi, Telecinco (Mediaset grubunun televizyonu) 28 ay üst üste aldığı birinciliği bu ay kaptırmış. Ay ortalaması yüzde 13.4 olmuş. Telecinco ise yüzde 12.7’de kalmış. Nasıl oldu? ‘Kadın’ dizisiyle... Şimdi haftanın üç günü ‘Kadın’ pazar günü de ‘Kızım’ projesini yayınlama kararı almışlar.