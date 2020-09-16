Elçin Sangu, hayranı bol bir oyuncu. Hani tek başına götürüyor diyelim. Şampuanla çıksa, reyting yapar durumu. Peki bu dizi olunca ne oluyor? Başka unsurlara da ihtiyaç var. Senaryo, oyunculuk vs... ‘İyi Günde Kötü Günde’ için hallice bir romantik-komedi diyelim. ‘Benzer’ tonda yapımların olduğu bir günde. Mesela ‘Zümrüdüanka’, total izleyicide 5’inci, AB grubunda ilk 10 içinde yok. Yani ilk intiba, biraz ‘Yeşilçam dram’la başlayıp, sonra neşeli romantik- komediye dönüp, sonra tekrar ‘Yeşilçam drama’ bağlayacak ve ikisi arasında gidip gelecek bir proje...

Şahsen ömrü uzun olmayacak diyorum.

DİZİ NASIL?

“Dizimiz nasıl?” sorusu için bir sahne dikkatimi çekti. Öner Hoca (Cezmi Baskın) öğrencilerle bahçede; “Çocuklar, bu topraklar binlerce yıldır savaşlara, kaoslara, medeniyetlere tanıklık etmiş... Bunun sebebi de bu bölgede dünyanın en büyük manyetik alanının bulunması. Hamile kadın ölümlerini bu perspektiften görmek lazım...”

‘Atiye’ de işte bu sarmalın içindeki çözümdür. Fazla da ayrıntıya gerek yok, hoca durumu ortaya koydu. Şaman kültürü, Anadolu’daki şifacılar, Şahmeran hikayesi, Sirius Yıldızı, bunlar bizim ‘bilim kurgu’ sahnesine sunacağımız zenginlikler. Bu dizi, “Ben ilk oldum, hepsini de verdim” diyerek bir paket sunuyor. Derinlik yok. Oyunculuk, onu oyunculara sormak lazım “Siz nasıl buluyorsunuz?” Mehmet şefin dediği gibi, “Yemekte tuz var mı?” Tüm bunlara karşın Beren Saat merakı, diziyi hâlâ izlenen ve alaka görenler arasında göstermeye yetiyor. “Bakalım ne olacak?” dedirtmeye devam ediyor. Siz hani bu kadar zengin bir Anadolu’dan daha görkemli bir iş bekliyorsunuz sorun bu. Keşfedilmeye bekleyen 1 milyon höyük var Anadolu’da, öyle dipsiz bir kuyu.

HEYECAN YOK!

‘Yasak Elma’nın kendine has bir üslubu vardı; bir yanda ‘telenovela’nın tüm kuralları işliyordu öte yandan, bu kurallarla dalga geçen bir hali vardı. Diziyi özel kılan da bu yakalanan ayrıntıydı. Yeni sezona “Nerede kalmıştık?” diyerek başladılar. Bu ‘Nerede kalmıştık’ ile ‘Biz aslında sıkıldık’ sanki birbirinin içine girmiş gibi... Belki de dizinin zamanı doldu ya da şöyle bir hamle edip silkinecekler. Önümüzdeki bölümler gösterir.