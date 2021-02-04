Son zamanlarda haberleri izlemez olduk. Belki de bizim kuşağın son 20 yılın çok daha fazlasını yaşamasıyla da ilgili benim hissiyat... Sanki hep varmış gibi anlatılanlardan çok farklı olanını yaşamak ve sonrasında “Bu böyleydi” diyenlerin boyunduruğu altına girmek hissi.

Yerden sürüklenen, pazarda niyetlenen, dükkanda bekleyen, evinde pinekleyen, sokakta yürüyen ve hatta umutla bekleyen olmak gibi... “Yeni bir film gelmiş platforma, bakalım nasılmış?” diye geçen akşamlar. Fazla uzun da olmasın, bir saat 30 dakika en çok... Hakiki mutlu son varsa ne hoş!

Haber kanalı cenneti (!) ekranda her akşam, 100 kişilik ortalama bir ekibi izlemeyi bırakalı epey oldu. Şimdi bir de evden bağlanıyorlar. Tepede ahize arkada, mutlaka bir kütüphane. Gündüz konu başlığı veriliyor, akşamında konuşulsun diye. ‘Yerli telenovela’ dizilerin tartışmaya uyarlanmış hali gibi.

Tabii ki değerli isimlere de rastlamak mümkün. Ama o kadar derinde, o kadar azınlıkta ki... ‘Birbirlerine girdiler’, ‘Şarkı türkü okudular’ gibi fantastik başlıklar neticesi, haberimiz oluyor. Böyle söylerken karşıma Ennio Morricone eserlerinden bir demet çıktı. Bu hafta çok güzel konserler var...

FİLM MÜZİKLERİ SENFONİLERİ

TRT 2 bu işi iyi kaptı. Tesadüf geçerken rastladım. Bir bütünü izleyemedim. Zamanına baktım yine ortasına gelmiş konserin. Ennio Morricone film müzikleri Danimarka Ulusal Orkestrası ve muhteşem koro seslendiriyor. Ne sahne öyle! Çocukluğu ve de gençliği 2000’lerde geçenler bilmezler ‘İyi Kötü Çirkin’ heyecanını...

‘Agents Are Forever’ yine Danimarka Senfoni yorumu ile. Bond film müzikleri özetle. Cuma günü saat 20.00’de. Pazar günü de Spilberg ve Lucas filmlerinin vazgeçilmez bestecesi John Williams eserlerini Viyana Filarmoni Orkestrası ile şef mahalinde seslendiriyor. Saat 13.30’da. ‘Konsere Doğru’ başlığı ile veriliyor. Bu seriden ‘Fantasymphony’, ‘Galaxymhony’, ‘Gaming in Symphony’ konserleri var. Bilmem aldılar mı?

Rock gruplarının senfoni orkestraları ile konserleri var mesela. Bu seri zenginleştirilir ve bol bol konserler ekrana gelebilir. Madem kanal bu yönde ilerliyor. Biz de önerilerimizi yapalım. Ekranda konser yok, müzik yok... TRT Müzik, bu zenginliği dolduramıyor haber zamanı konser izleyelim demek için!