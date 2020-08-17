Ne zaman baksam bir hareket var açık kanal filmlerinde. ‘Bana mı denk geliyor?’ diye düşündüm ve geçtiğimiz pazartesi ile cuma günleri arasındaki filmlere şöyle bir baktım.

Silme macera...

Liste şöyle; ‘Karanlık Dalgalar’ (Fox),

‘Aramızdaki Dünya’(Show), ‘Yarının Sınırında’ (Star), ‘Geleceğe Dönüş’ (atv), ‘Otel Franco’(Kill Chain orijinal adı bunu nasıl bulmuşlar! atv), ‘Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım’(Kanal D), ‘Suikastçı’(Star), ‘Yenilmezler’ (atv), ‘Geleceğe Dönüş 2’ (atv), ‘Kayıp Dünya: Jurassic Park’(Show), ‘Herkül Özgürlük Savaşçısı’(Show), ‘Büyülü Kaya’(Show), ’Geleceğe Dönüş 3’(atv), ‘Iron Man 2’(Kanal D), ‘Rocky 2’(Kanal D).

Tek yabancı komedi

Tek komedi bu süre içinde ‘Pembe Panter 2’(Show). Komedi tekeli yerlilerde...

Yerli durumu nasıl?

‘Postacı’(Kanal D), ‘Yol Arkadaşım’

(Show), ‘Organize İşler 2’(Star), ‘Çarşı Pazar’(Show), ‘Çakallarla Dans 2’(Show), ‘Tam Kafadan’(Fox), ‘Katma Değer Şaban’(Star). Romantik komedi ağırlıklı bir yayın.

TRT 1’in farklı filmleri var

Mesela ‘Stajyer’ filmini oynattılar, Robert de Niro’nun döktürdüğü... Sonra yılın en çok konuşulan Bollywood filmi ‘Dangal’. TRT arada böyle sürpriz yapıyor. Bu durumu sinema sektörünün deneyimli ismi ve benim de liseden arkadaşım Mehmet Açar’a sordum.

TV’den umudu kesmiş durumda

“Açık kanallarda, YouTube’da video seyredermiş gibi izleniyor artık filmler. Bu nedenle, aksiyon filmleri öne çıkıyor. Aksiyon filmlerinin sahneleri konudan ve öyküden bağımsız olarak seyirciyi ekran başında tutabiliyor” diyor Mehmet Açar ve sözlerini şöyle sürdürüyor; “Kanallar film yayıncılığına hiç özen göstermiyor ve önem vermiyorlar. Sinemaseverlerin açık kanallarda film izlemeyi tercih etmediğini de iyi biliyorum. Her iki taraf da birbirlerinden umudu kesmiş durumdalar anladığım kadarıyla.”

Bir çaba gösterin ama...

Mehmet Açar’ın mesajı şöyle: “Ama tüm bunlar, yayıncıların belirli türlere bağlı olmasını gerektirmiyor. Ulusal kanalların bu konuda çok daha özenli ve dikkatli olması gerekiyor. Film yayıncılığının kalitesi o kanalın prestijiyle ilgili önemli bir göstergedir.”