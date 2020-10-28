Dünya, YouTube’da günde 5 milyar görüntü izliyor. Anında olanların geçidi. 18-34 yaş arası izleyicinin yüzde 66’sı ekranda canlı yayın içeriğini takip etmek istiyor (Kaynak: Nielsen). Sosyal medya ortamında spor karşılaşmalarını canlı izlemek isteyenlerin oranı yüzde 22 (Kaynak: Globalweblndex). Ekranda bant yayınları yerine canlı yayınlar daha büyük rağbet görüyor. Yarışmalar ve ‘gerçeğin şovu’ dedikleri yapımlar...



Bizde öğle kuşağında mesela canlı yayın cinayet, kaybolma vs. başlıklı yapımlar bu özellikleri nedeniyle izleniyorlar. Nitekim canlı yayında katil belirleniyor, anında polis geliyor filan! Canlı tartışma programlarında ‘Bakalım kim ne zaman bağıracak?’ diye beklenmiyor mu? Hatta bazı isimler özel olarak izleniyordur diye düşünüyorum.



Tabii futbol özelinde spor karşılaşmaları da başlı başına en büyük ilgiyi gören canlı yayın. Bekleyen bir tehlike var...



YAYIN HARCAMALARI FENA ARTACAK



TVB Europe dergisinin internet sitesinde okudum. Spor karşılaşmalarının canlı yayın maliyeti beş yıl içinde yüzde 75 artacak. Yani özellikle futbol bu işten çok etkilenecek gibi görülüyor. Biz mesela ne yaparız? Bugün ‘ödedin-ödemedin’i tartışıyoruz. Bir de bu oranlarda artış olursa, takımlar ekonomik olarak etkilenmez mi? Tabii biz aboneleri hiç sormuyorum! Bu arada konuyu sektörün yetkin isimlerinden birine sordum; “Böyle bir artış olacağını zannetmiyorum” dedi. En azından canlı giderlerinin artacağı kesin. Ülke ekonomilerinin durumlarına göre değişkenlik gösterecek bir karşılık alacak. Takımları iyi futbol oynayacak oyuncu kapasitesi olmayan, sahası doğru düzgün çimlendirilmemiş bir görselin ekonomik karşılığı da tartışmalı olacaktır. Bugün 139 TL maçları izlemenin karşılığı. Beş yıl sonra 200 TL’yi bulur mu? Sordum. “Dolardan dolayı gelir” dediler. Peki bunun karşılığı olacak mı futbol? Şüpheli.