Koronavirüsle durma aşamasına gelen dizi sektöründe dünya pazarı, ‘dizi kütüphanelerine’ yöneldi. Malum, Türk yapımları en çok rağbet görenlerin başında geliyor. Kanal D’nin uluslararası içerik satışı ve iş geliştirme yöneticisi Kerim Emrah Turna, televizyon sektörünün önemli internet yayınlarından ‘Prensario International’a yaptığı açıklamada; “Gelecek talepleri karşılamaya hazırız. Büyük kütüphanemiz sayesinde onlara en geniş Türk dizisi kataloğunu sunuyoruz. Binlerce saatlik içerik mevcut” dedi.

Yeni dizilerin çekimi ya da yeni bölümlerin devreye girmesi epey uzun bir zaman alacak. Televizyon kanalları ellerindeki stoklardan yararlanıyorlar. Sürenin ne kadar olacağı bilinmiyor. Bu nedenle dizi pazarlayan şirketlerden yeni ürünler almak konusunda harekete geçiliyor. Pazarlama konusunda, Türk dizileri özellikle Latin piyasasına çok ürün satıyor. Bu vesileyle yeni yerli yapımlar için bir olanak oldu diyebiliriz bu ‘olağanüstü’ durumun...

Diziler ne olacak?

Diziler ne olacak, devam edecekler mi? ‘Zalim İstanbul’ yurt dışı satışları iyi olan bir proje... Yani mutlaka finalini yapacak. Ama salgın döneminde bunun ne zaman olacağı bilinmiyor. ‘Arka Sokaklar’, devam edecek. Elde yayınlanmayan bölümler var mayıs ayında ekrana gelecek. Durum net böyle...

BU FİLM HARCANDI

TRT’de fragmanı görünce, “Vay” dedim. Gişede çok iyi iş yapan platformda dünyada en çok izlenen 10’luk listeye giren ‘7. Koğuştaki Mucize’nin orijinali Kore’dir. Bu isimle ‘hakiki’ olanı TRT 1’ de geçtiğimiz çarşamba yayınlandı. Merak ettim durumu... Hani proje çok popüler, vatandaş merak eder, aslını izler diye düşündüm. Yok öyle olmamış. Epey aşağılarda kalmış reyting listesinde. “Hiç iyi film yok”, “Aile filmi gösterilmiyor” gibi laf ederler. Ee seyret bak fıstık gibi proje koymuşlar. “Hint filmi iş yapıyor” dediler. Valla diyecek bir şey bulamadım, bizim millet enteresan ya da bu ‘reyting sistemi’nin sonucu!

İŞTE AİLECE İZLENECEK YAPIM

D-Smart’ta denk geldik. ‘Aşkın Büyüsü’ne (Water for Elephants)... Ev ahalisi, “Açık kanalda gösterin bu filmi. Döne, döne aynı şeyleri oynatıyorlar. Ailece izlenen yapım aranıyor ya, al işte sana aile filmi” dedi.