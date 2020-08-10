KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ ‘SADAKATSİZ’

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaşacağı dizide yavaş yavaş oyuncular netleşiyor ve zaman da belirlendi. Yeni sezonun merakla beklenen yapımı, Kanal D’de ekim ayının başında ekrana gelecek. Dizinin adı ‘Sadakatsiz’ olacak. Ekipte, ev ahalisi tarafından beğeniyle izlenen Özge Özder var. ‘Umutsuz Ev Kadınları’ndaki Emel karakteri unutulur mu? Sonra Eren Vurdem var. ‘Söz’ deki Başçavuş Ateş Acar rolüyle ev ahalisi tarafından pek beğenilmişti.

Hangi ünlü oyuncunun oğlu oynayacak?

Taro Emir Tekin... Bu ismi sanırım bundan böyle çok duyacaksınız. Şevval Sam ile Metin Tekin’in çocukları. Aynı Metin Tekin’e benziyor şahsi kanaatim. ‘Çok duyacaksınız’ dedim çünkü şu sıralar Taro’nun bir film hazırlığı var. Kısa da olsa bir fikir edinme imkanı veriyor kendisi hakkında ‘Akis’in tanıtımı. Bu yılın ikinci yarısında vizyona çıkacaktı. Fakat koronavirüs durumları vesilesiyle ne olur bilemem... Biraz film hakkında bilgi vereyim. İlker Savaşkurt’un çektiği bir proje. İlk filmi ‘Damat Koğuşu’ hayli etkileyici ve bugünün en önemli sorununa eğiliyor. Özel olarak filmin müziklerini mutlaka dinleyin. Uğur Ateş güzel iş yapmış. ‘Akis’ yönetmenin ikinci filmi ve yine ‘alışık yerli yapım düzeninde’ farklı bir tat vermeye aday. Taro Emir Tekin oynuyor. Selçuk Yöntem, Ali Süreyya, Yasemin Szawlowski, Elit Andaç Çam ve İbrahim Aköz (yönetmenin vazgeçemediği oyuncu diyelim) ekipte yer alan isimler.

Bir Türkiye güzeli geliyor

Sektöre ‘güzellik yarışmaların’dan bir isim daha katılıyor; Berrin Keklikler... 2013 yılında yapılan ‘Miss Turkey Güzellik Yarışması’nda ikinci oldu. Ekranda görünmesi 2015’te Star TV’de sunuculuğunu Murat Başoğlu’nun yaptığı, jüri koltuğunda Seyfi Dursunoğlu, Nükhet Duru ve Ümit Erdim’in olduğu ‘Benzemez Kimse Sana’ yarışması olmuş. Reynmen kardeşimizle görününce ilgi ve alakayı üzerine çekmiş! Caner Cindoruk’un dizide sevgilisi rolünde olacakmış. Bakalım yetenek durumu nasıl?