‘KARA PARA AŞK’ UYARLAMASI REKOR KIRDI!

Biz, ‘yabancı dizilerin uyarlamalarını’ çekmeyi seviyoruz. Millet de bizim yerli dizilerin uyarlamalarını çekmeye başladı. Sonuncusu ‘Kara Para Aşk’... ‘Imperio de Mentiras’ (Yalanlar İmparatorluğu) adıyla çekildi ve Meksika Televisa kanalında yayınlanmaya başladı. Angelique Boyer ve Andre Palacio başrollerde. 14 Eylül’de ilk bölümü yayınlandı. ‘Prime-Time’ kuşağında yüzde 16 izlenme oranı karşılığı 2.8 milyon kişi izledi. Dizi, gün birincisi oldu.

‘NE OLACAK?’ DİZİSİ?

‘Öğretmen’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlker Kaleli, okulun çatı katında vuruluyor. Yapım için “Orijinaline uygun gidiyor” deniliyor. Bu durumda da “Beş bölüm sonra bitmesi lazım” diyorlar. Öte yandan 36 bölüme uzatılacağı söyleniyor. Hani vuruldu ama ölmedi, sonra bir daha vuruldu yine ölmedi, durumu mu olacak? Bu arada şimdiye kadar olanlar için “Açık kanal, yerli dizi formatının dışına çıkabilmiş bir örnek oldu bu proje” diyelim. Bundan böyle ‘açık kanal, yerli dizi’ ile ‘platform yerli dizi ayrımı’ yapmak doğru bir saptama diye düşünüyorum.