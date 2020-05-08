KARANTİNA DİZİLERİ; YENİ BİR TÜR

“Sorunlar çok, reklam yok, üretim yok... Peki ne yapacağız böyle bekleyecek miyiz?” diye sorduktan sonra kolları sıvayanlar, ‘korona günlerinde’ yeni ürünler veriyor... Çekilenler, bugünlere belge olarak mı kalacak, yoksa yeni nesil dizilerin habercisi mi olacak? Merak edilen soru bu...

‘Karantina Günlüğü’

İspanya’da ‘Diarios de la Cuarentena’ yani ‘Karantina Günlüğü’, 7 Nisan’dan bu yana İspanyol Devlet Televizyonu’nda yayında. Bir komedi dizisi... CBS ise hukuk dizisi ‘All Rise’ın sezon finalini ilginç bir şekilde yaptı. Korona günlerinde davalar erteleniyor. Ertelenmesi mümkün olmayan dava duruşmalarının sanal ortamda görülmesi üzerine kurulmuş bir ‘güncel’ şekil vermişler diziye. Oyuncular,

FaceTime ya da Zoom programlarıyla katılmış. Kanalın Prime Time kuşağının ilk dizisi olmuş.

Eskileri hatırlamak

NBC, eski dizi ve filmlerin oyuncu kadrolarını yeniden ekrana taşımış. 1990-1996 yılları arasında büyük beğeni almış ‘Bel Air’in Taze Prensi’nin başrol oyuncusu Will Smith o günleri anlatmış. ‘Define Avcıları’ filminin kadrosu da aynı şekilde yer almış... Kanal bir başka sürpriz yapmış ve 2015 yılında biten ‘Parks and Recreation’ komedi dizisinin oyuncularını, yarım saatlik yeni bir dizi için tekrar bir araya getirmiş.

BİZDEN ÜÇ ÖRNEK...





Bizde Birol Güven ‘Seksenler’ ekibiyle bir ‘korona günleri dizisi’ni devreye soktu. Ardından ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’ ile güncellendi. ‘Jet Sosyete’nin sezon finalini her oyuncu evinde yaptı. Açıkçası bizde karşılığı ‘öyle şaşalı’ olmadı bu işlerin... ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’nde Doğu Demirkol’un stand-up tecrübesinin bu formatta çok işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu nedenle bir tık ötede daha tatminkâr oluyor bu dizi... TRT dışındaki kanallar anlaşılan, bu işe kafa yormak istemiyor. “Dönemi atlatalım, biz kendi dizilerimize bakalım” diyorlar.