Tele 1’de yayınlanan ‘Mr. Brooks’ filminin aldığı cezayla ilgili RTÜK’ten cevap geldi. Yayıncı kuruluşlarının, yayınlayacakları film öncesi ‘akıl kodlama’ sistemine girip, hangi saat diliminde ekrana gelmesi gerektiğini belirtir kodu aldığını söyleyen RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, “Söz konusu film 13+ olduğu için mevzuata göre yayın saati, 21.30’dur. Tele 1, bu yapımı sabah 08.00’de yayınlamıştır” dedi. Uslu, “Bu karar, oy birliğiyle alınmıştır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum” diye de ekledi.

İlişki durumları nasıl?

Mehmet Şef, Özgül’e sordu, “Senin çocuğun var mı?” Yanıt: “Biri yedi yaşında, biri 10 yaşında...” Bir süre sonra, “Soruyorlar iki çocuğun mu, üç çocuğun mu?” dedi ve ekledi, “Eşimin ilk evliliğinden de bir oğlu var.” Esra, “Benim çocuğum küçük değil, 24 yaşında” dedi. Tanya’nın da ailesini çok özlediğini öğrendik.

Sonra erkek tarafına döndü şef. “Sizde evli olan var mı?” diye... Serhat nişanlıymış. “Sevgilisi olan var mı?” diye yineledi şef. Celal, olduğunu söyledi. Diğer erkek yarışmacıların olmadığını öğrendik.

Furkan (ki ev ahalisi kendisini çok seviyor, “Pasta işinde bugün dükkanını açsa, dolar taşar “diyorlar) “Akrabalara kadar mesaj gitmiş. Herkes yazıyor, ‘Senin her şeyini soruyorlar’ falan diye” Anlaşılan akrabaların çevresinden görücü istekleri hayli kabarık!

Ev ahalisinin dikkatini çekti, erkeklere ‘Sevgilin var mı?’ diye sordular karşı tarafa sormadılar!

ARDA İLK 11’DE Mİ?

TRT Spor’da geçtiğimiz salı ‘Transfer Günlüğü’nde Galatasaray’ın muhtemel yeni sezon kadrosu ekrana geldi. İlk 11 içinde Arda yer alıyordu. Onun yedeği Emre Kılınç. Eşim hasta Galatasaray’lıdır. “Arda’nın kendine gelmesi için epey zaman lazım, nasıl ilk 11’de olur ?” diye sordu. Ertesi gün ‘Transfer Günlüğü’nde Arda yedek, Kılınç ilk 11’deydi. Şimdilik doğrusu bu. Zaman ne gösterir bilinmez!