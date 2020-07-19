KATİNA İLE KAÇ KUŞAK...

Huysuz Virjin olarak tanıdık biz onu. “Katina’nın elinde makası” diyerek, kaç kuşak büyüttü. Aykırı bir şovmendi. Aynı zamanda usturuplu, aynı zamanda çok güzel Türkçe konuşan, aynı zamanda bir beyefendi aynı zamanda da bir hanımefendi... Bilir misiniz oturduğu Beylerbeyi’ndeki evini bizim Nejat Yavaşoğulları (Bulutsuzluk Özlemi) yapmıştı. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir mimardır. 80’li yıllarda Cihangir’de otururdu. Biz Taksim Sanat Evi’nde çalardık. Bir konser öncesi evine uğramıştık. Yün örüyordu salonda. Biraz çekinmiştim ilk tanışmada. O sahne hiç gözümün önünden gitmez. Nur içinde yatsın!











YAYINLAMAYIN, ZORLAMAYIN!



‘Şansını Seveyim’ filmini görünce ev ahalisi, “Seyredelim” dedi. Ezbere biliyoruz yapımı... Japon şans kedisi Maneki Neko ile fotoğraf sahnesine geldik. Sebahattin, kedinin kolunu yamultuyor. Arkadaşı İzzet’le düzeltelim derken ‘değişik görüntüler’ arz ediyorlar. Bunu gören Japon turistler, “Kedimize gömçürüyorlar” diyerek (orijinal hali) bizim garipleri, düelloya davet ediyorlar. Misal, bu sahne yok. Bizimkiler dayak yiyor oturuyorlar, “Japonlar bahşiş verdi mi?” diye soruyor İzzet. Sebahattin, “İzzet bak bahşiş, aha bak adamlar bunu verdi” diyor. Bu sahne de yer almıyor. “Yok” dedik, izlemeye gerek yok. Argo var mı? Var. Bu filmler ‘steril komik’ olamıyor. Bir daha öğrenmiş olduk, ekranda özellikle yerli komedi seyretmemekte fayda var!



ŞİMDİLİK NE İZLİYORUZ?



Üç yazlık komedi arasında ‘Çatı Katı Aşk’, şimdilik bizde izleniyor. Diyorum çünkü bir süre sonra ne olacağı belli olmaz. ‘Bay Yanlış’ sempatik bir giriş yaptı. Son bölüm için ev ahalisi, “Sahneler uzadıkça uzuyor bir türlü tekneden inip eve gidemediler” dedi. ‘Sen Çal Kapımı’ için Hande Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki durumlara bir türlü alışamadılar. Bir bıcır bıcırlık arıyorsun ya, bu çiftimizde yok. Daha çok kasma üzerine gidiyorlar.



YENİ BİR KOMEDYEN



‘Bay Yanlış’tan bir komedyen çıktı diyelim. Tiyatro kökenli Uğur Arda Başkan... Haydar karakteriyle ev ahalisinin yıldızı. Onun sahneleri az olsa da, ‘komedyenim’ diyor. Ben olsam, bir komedi filmi çekerim. Hatta, Haydar karakteri üzerinden hikayeyi yazarım.