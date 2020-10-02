Baktık, Binnur Kaya ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde... Zeynep, terapiye gitmiş. Ev ahalisi “Aaa diziler arasında terapi başladı galiba!” dedi. Aynı yazarın

üç dizisi var. ‘Masumlar Apartmanı’nda da epey hasta mevcut. Önümüzdeki yeni bölümde kendilerini buraya da bekliyoruz.

GÖRÜNTÜ MUHTEŞEM!

‘Tarım Bizim Geleceğimiz’ adlı Kanal D belgeselini, bizim ev ahalisinin kökeni tarım olunca, özellikle izledik. Daha yeni susam geldi bir de haşhaş Selendi’den. Susam da susam yani... “Şehirde bulamazsın” dedi eşim. Yıllarca tütün ektiler. Toprağın kokusunu, tohumu bilir.

Görüntü tarafı tek kelimeyle muhteşemdi. Çok geniş bir görsel çalışma yapılmış. Belgeselin tarımı anlatan görsel kısmı dört dörtlüktü. Hazırlanan metnin sunumunda Kıvanç Tatlıtuğ inandırıcı bir üslupta sundu. Gelelim içerik kısmına...

Eşim, “Kaç yerel tohum var?”, “Vatandaş ne kadar ekiyor?”, “Toprak verimli de sen ne yapıyorsun?”, “Yapabilecek şeyler var diyorlar, nedir onlar?” Eşimden gelen sorular... Ayrıca, “Coğrafya dersi gibi olmuş” dedi. Seçilmişler içinde ünlü isimler hani milletin bildiği, yanı sıra uzmanlar da vardı. Eksikler nelerdi?

Tarım arazileri için mücadele veren köylüler mesela olmalıydı. Ev ahalisinin ekranda tarım programlarını keyifle izlediği İrfan Donat var, ekonomi basınının duayen tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım mesela. Buğdayın atası bu topraklar için bir uyarıydı. Bir de sanırım özel televizyonlarda çok izlenen zaman diliminde bir daha belgesele rastlamamız pek mümkün olmayacak. Hele tarım üzerine!