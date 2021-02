‘KİM MİLYONER OLMAK İSTER?’ ARA VERİYOR

Baktım ATV’nin önümüzdeki hafta akışına, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ görülmüyor. Cumartesi günü yeni dizisi ‘Kardeşler’ başlıyor. Son bölüm geçtiğimiz cumartesi yayınlandı. Total izleyicide ilk 10 içinde yok. AB’de ise sekizinci sırada. Olabilir bunlar. Önemli olan sürmesi...

Sordum durumu. “Şimdilik ara verdik” dediler. Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ta oynayacağı hatta, fiyatının bile belirlendiği yazılıp, çiziliyor. Show TV deniyor. Sordum kanala. “Belli ki çekmek için bir hareket var. Bize gelen bir şey yok” bilgisi verildi. Yani bu dizi iddia edilen kanalda değil.

Tarih belirlendi

Öğrendiğim, atv’nin haziran ayına kadar ara verdiği... “Dizilerin sezon finallerine göre” dediler. Bir dizi olabilir mi İmirzalıoğlu ile ilgili? “Üç ay sonra başlayacak tekrar yarışma, zannetmiyoruz” cevabı geldi. Ne olursa olsun marka bir yarışma. Düşüşler olabilir. Daha iyi sorular mesela daha ‘yetkin’ yarışmacılar... Böyle bir dinlenmeye ihtiyaç vardı galiba.

SIRADA KANAL D VAR

Sanatçılara televizyon programları yapmak fikri iyi. ‘İbo Show’ onlardan biri... Şimdi ikincisi geliyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile ‘Şarkılar Bizi Söyler’ Kanal D’de...

‘İbo Show’ tuttu. Bu İbrahim Tatlıses özeli ile ilgili mi yoksa ‘şarkı türkü’ işine bir özlem mi bunu, ‘Şarkılar Bizi Söyler’ ile göreceğiz.

Her hafta bir sanatçı

‘Şarkılar Bizi Söyler’de her hafta bir sanatçının unutulmaz eserleri Sibel Can ve Hakan Altun tarafından yorumlanacak. Orhan Gencebay ve Sezen Aksu şu an belli olanlar. Tabii araya kendi şarkılarından da serpiştirilecek. İyi bir orkestra, iyi bir kayıt ile böyle bir format izlenir. Yani bu işin de meraklısı vardır.

Bir işten daha bahsediliyor. Volkan Konak’ın yapacağı bir şov programı. Daha önce Ahmet Çelenk imzası ile ekrana gelmişti. Başarılı bir işti. Sohbeti ve müziğiyle ekrana yakışan bir isim Konak. Kulağıma gelen, programı Star’da başlayacak.

Bir dip not; bütün işler Poll Production imzalı. Yani kendi sanatçılarıyla üç kanalda rekabet. İlginç bir durum!