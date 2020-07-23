TV8’in yeni sezon dizisi ‘Kırmızı Oda’. İyi oyunculardan kurulu bir ekip. Binnur Kaya ve Tülin Özen iki flaş isim. Ekipte başka kimler var? Meriç Aral, ‘Söz’ dizisinde Eylem karakterinde ev ahalisi pek severek izledi kendisini. Ecem Uzun var. ‘Tereddüt’ Yeşim Ustaoğlu filmi ve ‘Koca Dünya’ Reha Erdem filminde kendini ispatladı. ‘Jet Sosyete’de Alara karakteriyle akıllarda kaldı. Gülçin Kültür Şahin var. Dizi sektörünün fazla görünmeyen ama oyunculuğu tartışılmaz bir isim. Ve Halit Özgür Sarı var bir de... Peki bizi nasıl bir dizi bekliyor?

Her bölüm iki hasta

Her bölüm doktorlara iki hasta gelecek. Kim doktorlar? Binnur Kaya, Tülin Özen ve Meriç Aral. Ecem Uzun stajyer olacak. Gülçin Kültür Şahin komik sekreter durumunda. Her bölüm sürpriz isimler olacak hasta rolünde. Bir de başrol erkek doktor, o belli değil daha. Bütünü, Gülseren Buğdayıcıoğlu’nun ‘psikiyatri seanslarından’ hikayeler. Bazıları kitaplarından, bazıları daha önce hiç bu kitaplarda yer almayan gerçek olaylar. Dizinin en büyük özelliği uzun ikili seansların bolca yer alması. Genel geçer yerli dizi anlayışının dışına çıkılıyor bu anlamda. Bir şeyi anlatma derdi izleyiciye sirayet ettiğinde, bu uzun diyalogların sorun olmayacağını düşünüyorum. Bir de ‘biraz farklı ‘ işlerin tutması, kabul görmesi özel isteğim olduğundan bu diziyi önemsiyorum.

YİNE FATMAGÜL...

2019 yılı dünyada dizi eğilimleri üzerine bir sunum yapılmış. Fransız ‘Glance-Global Audience&Content Evolution’ eski Eurodata TV World Wide şirketi. Sektörün önem verilen araştırma firmalarından. Türkiye’nin 2019’da da önemli bir ülke olmaya devam ettiği belirtilmiş. Örnekler verilirken görülüyor ki hâlâ ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ bir numara...

‘Türk dizileri 2019’da iyi gitti. Romanya’nın en iyi lansmanı ‘Vlad’ buna örnek’ diye bir not. ‘Vlad’ bizim ‘Ezel’ dizisinin uyarlaması. Geçtiğimiz yılın en başarılı işlerinin başında yine ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ sayılmış. En son İspanya’da ekranda olduğu yazıyor. ‘Kara Para Aşk’ ve ‘Şahsiyet’ yine iyi iş yapanlar olarak belirtilmiş. Ve önemli bir yorum; ‘Türk dizilerinin uyarlamaları, değişik ülkelerde iyi iş yapmaya devam edecek’. (Kaynak: miptrends).