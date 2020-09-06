‘Kırmızı Oda’ dizisinin ilk bölümünde, Binnur Kaya ile Evrim Alasya’nın sahneleri... Kadına şiddetin ve travmalarının abartısız ama gerçek anlatıldığı bir resmi geçit oldu. Bunu belirtelim hemen. Ve ilginç rastlantılara geçelim. Dizide Meliha’nın (Alasya) kızı rolünde Deniz Altan vardı. Aynı dizide çaycı rolünde Baran Can Eraslan. Nereden hatırlıyoruz? ‘Hayat Şarkısı’nın sevimli çifti Arda ile Bade... Doktorlarımız Meriç Aral (Doktor Ayşe) ve Burak Sevinç (Doktor Deniz) daha önce hangi projede hafızalarımızda yer ettiler? ‘Söz’ dizisinde. Ajan Eylem Mercier karakterinde oynamıştı Aral. Fethi Kulaksız rolünde Burak Sevinç vardı. Kulaksız’ın şehit olduğu sahne ve yarım kalan aşk unutulmadı.

Oyuncular değişik karakterlerde birçok yapımda oynuyor. Hatta biri bitip, diğeri başlıyor. Ama bazı karakterler akılda kalıyor, hatta nereye gitse peşini bırakmıyor. Bizim ev ahalisi için de bu oyuncular öyle oldu.

EKRANDA YEMEK PROGRAMI GÜNAH MI?

“Sosyal medya hesaplarında yemek paylaşmak günah mı?” Yusuf Kavaklı Hoca’mız çok kızıyor. Yemek programlarına, “Bu yemeği aynı malzemelerle yapma imkanımız var mı? Kendi evinde bunu pişirme imkanı olmayan binlerce insan var, onların göz hakkı yok mu? Var!” dedi.

Baktık, Beyaz TV’de ‘Gürkan Şef ile Mangal Keyfi’ mevcut. Kaç kişi et alabiliyor hocam? Çelişkiler oluyor bu sistemde. Tabii büyüklerimizin de örnek olmaları lazım bu konularda. Hani duyuyoruz, kulağımıza da geliyor haberlerde ‘israf’ diyorlar adına. Neyse hocam, kapitalizm böyle bir şey, zamanla düzelir inşallah. Programın adı gibi; ‘Hayatta Her Şey Var’.

GAZETECİ TWITTER’DA YORUM YAPABİLİR Mİ?

Nereden çıktı? BBC’nin yeni genel müdürü Tim Davie, “Eğer fikir beyan eden köşe yazarı olmak istiyorsanız ya da sosyal medyada kampanya destekçisi, bu bir seçenektir. Fakat bu durumda BBC’de çalışmamalısınız” demiş. Tartışma başlamış. Hemen belirteyim, bu vesileyle, Twitter ortamında bazen öyle gazeteci yorumları (!) oluyor ki!