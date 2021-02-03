‘KIRMIZI ODA’YA İLGİNÇ YORUM

‘Kırmızı Oda’ farklı bir ülkede yayına giriyor; İsveç. Bizim ‘telenovela’lar ile pek işi olmayan bir ülke diyeyim. Ev ahalisi olarak kuzey ülkelerinin psikolojik-gerilim dizilerini pek severiz. Bu konuda şahsiyetli işleri var. Bu ülkenin televizyonunda bir Türk dizisinin yayınlanması hayli zor. Hem de bir yerde onların uzman olduğu konu diyelim.

‘Kırmızı Oda’yı alan şirket diziyle ilgili; “Şimdiye kadar gördüğümüz en iyi işlerden biri. Birçok Batılı işten (özellikle Amerikan) daha başarılı” yorumunu yapmışlar. Bana bilgiyi aktaranlar, “Bugüne kadar pek alışık olmadığımız bir yorum oldu” dediler. Mart ayı sonunda İsveç kamu televizyonu STV’de yayına başlaması ayrıca önemli.

DİZİDEN AYRILDI MI?

‘Yasak Elma’da Şahika (Nesrin Cavadzade) öldü mü son bölüm? Şalgam suyunu içen Şahika fenalık geçiriyor. Hasan Ali (Erdal Özyağcılar), “Sedai sen ne kadar ilaç verdin?” diyor. “Başkanım birazcık koydum” gelen cevap. Hasan Ali hiddetli; “Nasıl azıcık, bayıldı!” Mahmut geliyor, “Araba hazır” diyerek. Nabzına bakıyor; “Ölmüş.” Görüntü, Şahika diziye veda etti şeklinde yorumlandı. Sordum, “İzleyin görün” dediler!

ÜÇ PROJE YAPTILAR YA BİZDE?

2011 yılında hükümet binalarına bombalı saldırı düzenleyip sekiz kişinin ölümüne neden olan ‘Norveç katili’ lakaplı Anders Behring Breivik, daha sonra başkent Oslo yakınlarında bulunan Utoya Adası’ndaki gençlik kampında, büyük çoğunluğu öğrenci olan 69 kişiyi katletmişti. Norveç’te bu olay ile ilgili yeni bir dizi çekilmiş: ‘22 Temmuz’...

Katliamın gerçekleştiği gün ve ay ile aynı ismi taşıyor. ‘Filmin’ adlı platformda yayınlanacak. Netflix’te de gösterilecekmiş. Norveç’te bu konuyla ilgili iki tane dizi çekilmiş. Birden düşündüm 2000’li yılları. Kaç kişi öldü bombalı saldırılardan bu ülkede? Yaşananlarla ilgili bir tane dizi çekildi mi?