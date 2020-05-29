Orhan Pamuk’un beğenilen romanlarından ‘Masumiyet Müzesi’nin Amazon tarafından dizi olarak çekileceği iddia edildi. Kitabın ana karakteri Kemal’i ise Çağatay Ulusoy’un canlandıracağı öne sürüldü. Kaynak, Ranini TV (diziler ile ilgili derin araştırmalar yapan haberler veren site). Olay, Erik Barmack’a dayanıyor. Kim Barmack? Bir dijital platformun ‘İngilizce dışında’ içeriklere kapısını açmasına önayak olan isimlerden biriydi. Sonra kendi şirketini kurdu. Şimdi aynı şekilde projeler peşinde. Türkiye’den önemli kitaplar seçtiklerini, bunları dünya pazarında kabul görür bir şekilde sunmayı hedeflediklerini söylemiş (Kaynak: Worldscreen.com). Küçük bir araştırma sonucu tesadüf benzer bir girişimin yerli piyasada olduğunu öğrendim. Orhan Pamuk’un beğenilen romanlarından ‘Masumiyet Müzesi’nin Amazon tarafından dizi olarak çekileceği iddia edildi. Kitabın ana karakteri Kemal’i ise Çağatay Ulusoy’un canlandıracağı öne sürüldü. Kaynak, Ranini TV (diziler ile ilgili derin araştırmalar yapan haberler veren site). Olay, Erik Barmack’a dayanıyor. Kim Barmack? Bir dijital platformun ‘İngilizce dışında’ içeriklere kapısını açmasına önayak olan isimlerden biriydi. Sonra kendi şirketini kurdu. Şimdi aynı şekilde projeler peşinde. Türkiye’den önemli kitaplar seçtiklerini, bunları dünya pazarında kabul görür bir şekilde sunmayı hedeflediklerini söylemiş (Kaynak: Worldscreen.com). Küçük bir araştırma sonucu tesadüf benzer bir girişimin yerli piyasada olduğunu öğrendim.

Türk yazarlarının kitapları

Bizdeki durumu öğrenmek için birçok yazarımızın temsilciliğini yapan Türkiye’nin en eski telif hakları ajansı ONK Ajans’ı yöneten arkadaşım Mehmet Karaca’yı aradım. ‘Hakan: Muhafız’a ilham veren İpek Gökdel’in romanının haklarını da yapımcıya ONK sağlamıştı. Karaca, pandemi sürecinde önemli yapım şirketlerimizden bir kısmına zoom adlı uygulama aracılığıyla sunumlar yaptığını ve yazarlarına ait 30-40 kadar eser hakkında bilgiler verdiklerini, bazı yapımcıların bu sunumlar sonrası ilgilendikleri eserleri okumakta ve incelemekte olduklarını anlattı. Peki hangi yazarlar?

Kemal Tahir’den Sırrı Örik’e...

Değerlendirmeye alınan eserler arasında Suat Derviş, Kemal Tahir, Nahid Sırrı Örik ve Muazzez Tahsin Berkand gibi artık aramızda olmayan edebiyat tarihimizden isimlerin ve Cüneyt Ülsever, Mahmut Şenol, Gülayşe Koçak ve Hasan Gören gibi günümüz yazarlarının eserleri olduğunu öğrendim. ‘Fi’, ‘Aşk-ı Memnu’ , ‘Yaprak Dökümü’, ‘Fatih Harbiye’, ‘Çalıkuşu’, ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Dudaktan Kalbe’, ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’, ‘Huzur Sokağı’ ve eskilerden ‘Sıdıka’ ilk akla gelenler... Belki yeni dönemde yazarlarımızın romanları tekrar ilgi ve alaka görür ve dizi olarak karşımıza çıkar. Tabii platformlar da bu anlamda yeni işlere bu şekilde imza atmış olur.