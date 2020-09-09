'Maria ile Mustafa’da Gonca (Tuğba Tutuğ) ile Mustafa (Hilmi Cem İntepe) arasındaki diyaloga ev ahalisi “Yine bildik bizim dizi işleri” dedi. Nedir? Kadının hamile bırakılması! Mustafa geçmişe gidiyor. Babası Kudret (Tamer Levent) ile Gonca’nın babası Haşmet Yalçınoğulları Haldun Boysan) iki aile arasında sulh olsun diye bir evlilik yapılmasına karar vermişler. Mustafa’nın abisi Halil’le Kudret’in kızı Gonca sözlenmişler. Mustafa’nın ablası Nadire’nin (Ezgi Çelik) eşi Halit’i, Yalçınoğulları’nın oğlu Nihat öldürüyor istemeden.

Geçmişten bir diyalog geliyor ekrana. “Başın sağ olsun Kudret” diyor Haşmet. Kudret, “Gonca nasıl?” diye soruyor. “Gonca iyi, bebek de iyi. Biz aile arasında sulh olsun diye bir evlilik inşa etmek istedik. Evlenene kadar bekleyememiş oğlun, kızımı hamile bırakmış.” Ve Mustafa Gonca ile ‘mecburen ailenin şerefini temizlemek’ için evlenmişler. Senaryo Maria (Jessica May) ile yaşanacak aşk öncesi ‘erkek tarafına’ bu ilişkiye ‘icazet’ verecek ortamı sağlıyor. “Naapsın adam, aile şerefi için katlanıyor. Ee genç sevmeye de hakkı var.” Öte yandan Gonca’nın “Ne yaparsan yap, senden vazgeçmeyeceğim, üstüne sinen başka kadınların kokusu seni benden vazgeçiremez” sözleri. Yapımların kadın karakterlere verdiği rol. Dizilerin ve de gerçek hayatların ‘tüm olanlardan habersiz’ tek karakteri oluyor, çocuklar. Dizimizde de Melek (İpek Yiğit) aynı durumda.

Total izler

Hikaye kendini merak ettiriyor. ‘Telenovela’ kurallarını yerine getiriyor dizi... Total izleyicide karşılığını alır.

İzlerken duygular

Bu dizinin çekimleri sırasında hayatını kaybetti Haldun Boysan. Sahneleri geldiğinde sanki yaşıyormuş gibi, sanki oradaymış gibi hissediyor insan. Nur içinde yatsın.

Haşmet devam edecek mi?

Rahmetli Haldun Boysan’la ilgili üç bölümün çekildiğini öğrendim. NTC Medya ile görüştüm, “Karakteri devam ettirmeyi planlıyoruz” dediler.