KOLOMBİYA’DA BİR NUMARA OLDU

Bizim ‘total izleyicinin’ pek hararetle izlediği dizi örneklerinin tek adresi Latin Amerika’dır. Orta Doğu’yla ilişkilerde bir soğuma mevcuttur. Buralarda tutunmak da kolay değil. Çünkü ‘telenovela’nın topraklarında ‘Türk telenovela’sı satmak zor iştir. Kanal D’de ekrana gelen günlük dizi ‘Yaralı Kuşlar’, bizde 165’inci bölümde final yapmıştı. Günlük dizi için düşük bir rakam. Pek ilgi görmedi. Ama Kolombiya’da öyle olmadı. Yayınlandığı ilk gün Caracol TV’nin yüzünü güldürdü. ‘Ömer; Çalınmış Hayaller’ adıyla gösterilen yapım, açık kanallar içinde yüzde 30 izlenme payıyla en çok seyredilen proje oldu. Özellikle Kolombiya’da bizim ‘telenovelalar’ fena tuttu. ‘Elif’ dizisinin yanı sıra küçük oyuncu İsabella Damla Güvenir, bu ülkede bir ‘star’...

Kanal D’nin Latin çıkarması

Latin pazarının boyutunu anlamak için çarpıcı bir örnek, Kanal D International Latin pazarı sorumlusu Mikaela Perez’in sözleri... Produ, Latin dizi pazarıyla ilgili uzman bir site, kendisiyle yaptığı söyleşide verdiği örnekler, Türk dizilerinin Latin pazarındaki yerini de gösteriyor. ‘Kanal D klasikleri’ olarak nitelediği ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Fırtına’ ve ‘Aşk-ı Memnu’nun hâlâ ilk günkü gibi izlenediğini söylüyor Perez. Şili, Arjantin, Ekvator ve Paraguay’da bu diziler artık birer ‘klasik’ olmuş durumda... Beş yıldır izleniyor. Perez, İspanyol piyasasının da artık Türk dizileri tarafından çevrelendiğini belirtiyor. Kanal D cephesinde yeni dizilerin gösterimi de var. ‘Afili Aşk’tan beklenti yüksek. Yine bu piyasaya, bir başka romantik-komedi ‘Tatlı İntikam’ verilmiş. ‘Zalim İstanbul’ ve ev ahalisinin de keyifle izlediği ‘Hekimoğlu’nun da Latin piyasasına tanıtımı yapıldı.