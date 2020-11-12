Komedi dizilerinin, ülke dizi sistemi içinde tutunabilmesi çok zor... Şu an ekranda ‘Seksenler’ tek tabanca...

Kendi hikayesini sürdürüyor. Bu biraz da yapım ekibinin tecrübesinden diyelim.

Genelde gerçekten 120 dakika komedi işin ruhuna aykırı.

‘İyi Aile Babası’ geliyor. Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, İpek Bilgin, ‘İftarlık Gazoz’un muhteşem oyuncusu Berat Efe, Parlar, Beste Bereket... Ekip ‘Daha ne olsun!’ durumunda... Baktım fragman üzeri eleştirilere de “Modern Family’ye özenmiş” diye yazılmış. Neye özenirse özensin, neyin benzeri olursa olsun, bu ekipten iyi iş çıkmalı. Fragmanları izledim, “Bir komedi geliyor, seyredeceğiz” dedim. ‘Üff be!’ olmadı. Hani bu ekip bir tiyatro kursa, kapalı gişe derim.

Dikkatimi çekti, Bahar Süer var. Rastlantı, benim hareket noktamı belirledi. Kendisi ‘Gençliğim Eyvah’ dizisinde Mücella rolündeydi. Dizi bekleneni vermedi, bitirildi. Beklenti olmuştu ev ahalisinde, Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ve Günay Karacaoğlu üçlüsünün başı çektiği bir komediydi.

AMAN DİKKAT!

Bugünün gençleri Instagram diye bir iletişim ile büyüyor. Bir yanda albenisi çok fazla fakat tuzakları da bir o kadar mevcut paylaşım sistemi... Bizi aşar, bir de ‘YouTuber’ diye bir meslek oldu bu mecra vasıtasıyla. Hareket noktası bir nevi ‘sosyal pazarlama’. Ürünler, giysiler, markalar, danslar, mekanlar... Bir garip konuşma eşliğinde veriliyor.

Bu kadar lafı ettim çünkü ‘İyi Aile Babası’ oyuncularından Ecrin Su Çoban’ın meşhur bir ‘YouTuber’ olduğu söyleniyor. Fragmanda rolün üstesinden geleceği intibası uyandı. Şöhret sahibi olmak, hele bu hazzı sunacak onca olanak içinde, kaçınılmaz olabiliyor. Ama bıçak sırtı bir iş Ecrin, aman dikkat! Tiyatro eğitimine ağırlık ver, oyunlar seyret, iyi filmler izle, bu ekibin içinde çalışmalar sırasında sana çok şey öğretecek isimler var. Ha bir de bak senin kuşaktan sayılır, Berat Efe’yi takip et...