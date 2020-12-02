‘Bir Annenin Günahı’nın konusu izlenmek için çok müsait bizim seyirci nezdinde. Özellikle total izleyici. Kimse ‘modası geçmiş konu’ diye laf etmesin. Benzer çok dizi mevcut. Ev ahalisi bile ikinci bölümü “Bakalım ne olacak?” diye izledi. Yürümeyen bir şey var; oyuncu seçimleri. Kadro arasındaki oyuncu kalibre farkları çok fazla. Sahneden sahneye iniş çıkışlar yaşanıyor. Bir de yönetmenin takımı yönetmesi belki.

DOĞRU BİR SEÇİM Mİ?

Ev ahalisi ‘Kefaret’ dizisinde Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay eşleşmesinden hoşnut olmadı. Peki kim kime daha çok yakışıyordu? Ev ahalisinin çiftleri şöyle: Ne kadar kavgalı da ayrılsalar, Erkan Petekkaya ile Nurgül Yeşilçay ‘Paramparça’da. Mert Fırat ile Gökçe Bahadır ‘Ufak Tefek Cinayetler’de...

BİENAL VE ADANALI İŞ İNSANI!

‘Yasak Elma’ya Anadolu eşrafından yeni patron Hasan Ali Kuyucu karakteri girince işin rengi değişti senaryoda. Ne oldu mesela? ‘Kuğu Gölü Balesi’ skeçleri pek revaçtadır. Bale, opera, klasik müzik, resim gibi ‘entel ‘ işlerin hicvedilmesi pek sevilir bizde. Modern resim anlamayanlar muhabbeti bu bölümde kendini gösterdi. Ender o kendine has tepeden bakan hal ve tavırlar içinde odasına giriyor. “Modern Sanat Bienali’nin sponsorluğunu üstleniyoruz. Sorumlusu benim ve bir ay kaldı. Bütçeyi onaylamanız gerekiyor” der. Hasan Ali Başkan, “Ben bir şey anlamadım ne için?” diyerek bu ‘cahillik’ durumuna giriş yapar! “Modern Sanat Bienali” diye tekrarlar Ender. Hasan Ali; “Biz niye para ödüyoruz?”. “Bir nevi hayır işi” Ender’in cevabı. Ve bomba gelir: “Ben hayır işlerine ‘Hayır’ demem. Ama bu bineel binael kimin garnını doyuracak ki?” İzleyicinin beklediği ve gülmekten yere yatacağı bir ‘kırolar sanattan ne anlar’ şablonu!

Bir de ilerleyen bölümlerde Kuyucu’nun dosyada bulunan bienal resimlerine bakarak, “Bir bahçe, bahçede bir direk, bunu ben de yaparım” sözleri bu işin tuzu biberi olur. Vahi Öz’den bu yana değişmez tema!

‘Ben işimi yaparım’

Erdal Özyağcılar dizide “Nedir işim, hangi karakter? Ha tamam, o iş benim” der gibi oynuyor. Sahnesinde hemen hakimiyetini kuruyor ve izlettiriyor. ‘Aile Arasında’ filmindeki muhteşem oynadığı Haşmet Kurt karakterini anımsatıyor.