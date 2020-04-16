Korona günlerinin televizyonu dünyada nasıldı? Türkiye’yle karşılaştırmalı bir demet sunalım...

Fransa, Sunal’ını keşfetti

Louis de Funes; benim çocukluğumda Jerry Lewis ile birlikte en çok filmine gittiğim Fransız komedyen... Jandarma hikayeleri muhteşemdir. Korona günlerinde Funes yeniden keşfedildi. Hem güldürüyor hem 60’lı ve 70’lı yıllara götürüyor. Bir özlem eski günlere... Bizdeki durum; 365 gün iş yapar Kemal Sunal’ımız var. Nitekim bugünlerinin vazgeçilmezleri arasındaki yerini koruyor.

İtalya’da yayınlar evden

Bu ülkenin stüdyo eğlenceleri ve şovları meşhurdur, onlar bitti. Yetmedi yapımcılar, sunucular evlerden yayın yapar duruma geldi. Sky ve Tg 24 haber kanalları da dahil... Haberler önce ilgi odağıydı. Sonra yerini eski dizilere ve yarışmalara bıraktı. Bizde çocuk kaçırma, kaybolan evladını bulma durumları canlı kanlı devam ediyor. Gelin kaynana, yemek muhabbetleri, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yeni bölümleriyle devam ediyor. İyi stok yapmışlar yani! Haber kanalları biraz stüdyo, biraz ‘Skype’ kıvamında... Avrupa’da bu kadar haber kanalı olan başka ülke yok sanırım. Her akşam çift haneli konuk listesi ekranda...

İngiltere ekrana bağlandı

Ülkenin önemli kanalları tarihlerinin rekor izlenmelerine şahit olmuş. BBC Breakfast ya da News At One ilgi odağı... Mesela ünlü şov programı ‘Graham Norton Show’, evden yapılmaya başlandı. Bizde Okan Bayülgen kitap okuyor ve stüdyoya gidiyor. Beyaz Show’un eski bölümleri yayınlanmaya başladı. Acaba böyle, evden bir yayın düşünmez mi? Şık olur icabında.

Almanya’da romantik filmler

Devlet televizyonları ARD ve ZDF çocuklara yönelik özel bir kuşak program yapıyor. Geçtiğimiz ayın ortasından bu yana ‘Gemeinsamzuhause’ (Hep Beraber Evde) adıyla eğitim ve aktüalitenin yer aldığı bir kuşak program sunuyor. ARD ise Almanya’nın unutulmaz maçlarını yayınlıyor. Super RTL özel kanalı ise bol bol film veriyor. Sloganı, ‘Suç yerine, iyimser filmler’... Bizde de genelde buna uyuluyor. TRT’nin sevilen eski dizileri ve yerli komedi filmlerinden oluşan kuşağı ilgi görüyor. Film seçiminde başka kanallarda arada bu kural bozuluyor!