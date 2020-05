Eğlence düzenimiz de değişti... Araştırma yapılmış, karantina döneminin başladığı şubatın ve martın son haftası arasındaki dönemde, internet ortamında korsan film izleme oranı ‘normal zaman’lara göre olağanüstü artmış. Şöyle oluyor; ABD’de yüzde 41, İngiltere’de yüzde 43, İspanya’da yüzde 50, Hindistan’da yüzde 62... Rekor İtalya’da, yüzde 66... Valla “Bizde durum nedir?” diye soracaksınız. Şöyle bir rakam vereyim, en son 2017 yılında dünyadaki ‘internetten korsan izleme’ araştırma rakamları açıklanmış. 300 milyarın üzerinde ziyaretçi, film, dizi ve müzik izlemesi yapmış.

İlk beş ülke açıklandı. Türkiye, dünyada 11.9 milyar izleyiciyle beşinci sırada. Buradan hareket ettiğimizde ülkemizin de ‘korsan film izleme’ sıralamasında önemli bir yere sahip olduğunu anlamak pek sürpriz olmaz! (Kaynak: MUSO)

ŞU SIRALAR YEMEK PROGRAMLARI

Konuşuyoruz arkadaşlarla... Biri, “Evde çörek yapmaya başladım. Hatta bizim Serdar’a da tarifini verdim” dedi. Bizim evde de durum aynı. Hanım çok uzun zamandır kek yapmıyordu. İkinciyi fırına geçenlerde koydu.

Kanalları dolaşırken, “Yemek yapan kimse yok mu?” diye soruluyor. Gündüz zamanı yapıldığını keşfettik.

24 Kitchen’da Jamie Oliver’ı takip ediyoruz ve hep tekrarlarına denk geliyoruz. Oliver’ın ‘Jamie: Keep Cooking And Carry On’ yeni çekimleri İngiliz Channel 4 ile aynı zaman içinde bizim 24 Kitchen’da da yayınlanıyor.

Adamın da her açtığımızda yeni yemek yapacak hali yok ama bu psikolojide ‘yemek tarifi’ telaşıyla daha fazlasını istiyor insan. Evet, şu sıralar gündüz kuşağının önemli kalemi, yemek programları.

Baktım, izlenme oranlarına ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’ çok izleniyor. Yemek programları gündüz kuşağında daha çok yer almalı. Mesela Refika Birgül de yakında gelecek.