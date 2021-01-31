‘19 yaşında genç bir kadın evli ve çocuklu adama kuma olarak gitmiş. Adamın eşi ile aynı evde yaşmaya başlamış’, ‘Tüm Türkiye’nin konuştuğu herkesin halinden memnun olduğu kuma olayı’, ‘Kızını da aldı sosyal medyada tanıştığı ... kaçtı’ (Adını özellikle vermedim gerek yok!).

Son bir haftanın öğleden sonra bilançosu ve ekrandan başlıklar... Ha bir de ‘sahte gelin’ olayı var. Geçtiğimiz yıl yazılarımdan iki örnek. Her sene durum aynı yani. ‘Uşak’ta alt katta Ahmet ile eşi üst katta kuma olarak getirdiği Menekşe oturuyor’.

Yazının devamında Zahide Yetiş’ten bir hikaye. Medine ile Mustafa’nın çocukları olmuyor. ‘İlkbaharda çocuk olmazsa kuma getirecek’ başlığı ile veriliyor...

‘Reytingi bol aile yapımız’. Öğleden sonra kuşağının ‘kaynak suyu’ hikayeleri.

Ülke gerçeği olduğu da söyleniyor.

KLASİK MÜZİĞİ SEVME MESELESİ...

Aslı Şafak’ta konuk, Efruze. Taş plak sesi var. Konservatuar eğitimi almış sonrasında Türk sanat müziği albümü çıkarmış. Samsun Demir projesi DMC’den. Akıllı iş... ‘Klasik müziği nasıl severiz?’ durumu konuşuluyor.

“Mozart dinleyip de ‘Ben sevmedim’ diyen bir insan olduğuna inanmıyorum. 10 kere dinlediği,

50 kere dinlediği zaman seveceğine adım gibi eminim.” Klasik müziğin insan beyninde kapılar açan bir müzik olduğunu da söylüyor kendileri; “

10 kere dinlediğinde o kapı açılmıyorsa, yüz kere dinlediğinde mutlaka açılacak.” Durum böyle...