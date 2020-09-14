Erman Hoca sezonu açtı. ‘Bakalım ne diyor?’ diye seyrettik. Galatasaray-Gaziantep maçını anladığımız dışarıda izlemiş. “16 yere telefon ettim 15’incide yer buldum. Yoksa buraya gelip ‘Kusura bakmayın maçı izleyemedim’ diyecektim” dedi. Telefon açtıklarının dertlerini de paylaştı. “Dijital kutulara inananılmaz zam var. Mesela Şişli’deki cihazla Kasımpaşa’daki cihaz farklı fiyatlarda.” Yani fiyat değişiyor. Semte göre çay parası da değişiyor!

‘Gittiğim yerde mesafe yoktu’

Aradığı mekanlardan gelen şikayetlerden biri de kapasiteyle ilgili... “Benim sandalye 100 kişilik. Sağlık Bakanlığı ‘40 kişi oturacaksın’ diyor. Aldığım para gidiyor. Yarın kapalı yerler yasaklanırsa paramı geri alamayacağım, niye cihaz alayım’ diyorlar’’ dedi Erman Hoca... “Dün gittiğim yerde mesafe yoktu sandalyeler arasında” diye durumu ortaya koydu.

İnsan sağlığı için önemli...

“Bu maçları açık kanalda vermeye mecbursunuz insan sağlığı için” dedi, çözümü böyleydi... Mesela iki hafta sonra Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Öte yandan hasta sayısı giderek artıyor ve artık iktidar-muhalefet hemfikir salgın tehlikeli boyutlarda. Mekanlar için en bereketli gün derbi günü. Ne olacak alt alta üst üste? Ha bir de 100 küsur bu maçları izlemek için para verenler var.

UZAKTAN EĞİTİM VE TV

Uzaktan eğitim, bazı okullar açılsa da devam edecek ve ediyor. Daha çok özel okullar bu konuda etkin bir servis veriyor. Devlet okulları “TRT’den izleyin” diyor. Ortaya iki sorun çıkıyor; internet ve televizyonu olmayan evler. Buna bir de ilave bilgisayar satın alma mecburiyeti. Fox haberlerde gördüm, Ankara Sincan’da bir araştırma yapılmış ve bin 61 evde televizyon olmadığı saptanmış. Milli Eğitim Bakanı da açıklamıştı “1.5 milyon öğrencinin erişiminde sorun var” diye. Sendikaların verilerinde bu sayı 6 milyonu buluyor. İnternet ayrı bir dert. Olmayanı var, olanın da çekmeyeni var. Yani uzaktan eğitim altyapısı tam olmadan sen istediğin kadar EBA TV’yi aç, çözüm değil. Bir de tabii mesela televizyon salondaysa, kadın programları iptal, çünkü çocuk ders dinleyecek ve izleyecek!