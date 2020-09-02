Uçankuş TV, ‘Maraba televole’ kültürünün arşivini saklar. Kuruluşunda Can Tanrıyar imzası vardır. Kanalın en büyük özelliği, ‘eski magazin arşivleri’... Gerçi son zamanlarda siyasi haberlere ufaktan girdi filan. Neyse biz konuya dönelim. Yakın zaman magazin halimizi görmek için faydalı bir kanal. Arada bakıp, ‘kim neymiş, ne olmuş’ öğrenmek açısından önemli de diyebiliriz.

2001 yılının görüntüleri vardı. Ajda Pekkan ‘gece kulübü’ sound’u ile idare ediyor. Magazin gecelerine akıyoruz illaki. Bütün masalar buzlu. Yılların meşhur ‘Günay Restaurant’ı bile ‘bip’leniyor. O yıllarda magazin programları izlerken lokanta, bar isimleri, içkili masalar öyle de dikkatimizi çekmezdi. Şimdi buzlanınca daha bir ilgi oluyor. Ne içiyorlar, nerede hoplayıp zıplıyorlar ya mekanı tanıyıp, ya sahiplerinin simalarını hatırlayıp, kendi kendimize söylüyoruz.

Bu sene takım iyi

Kendi öz eleştirimizi yapalım; ‘Masterchef Türkiye’nin yarışmacıları bu yıl ev ahalisinin takdirini kazandı. Geçtiğimiz sene fazlaca ‘fenomen olmaya aday’ isimlerle şirazesinden kaçıyordu. Bu yıl bir kere genç bir kadro ve olabildiğince yemek odaklı bir ekip kurulmuş. Dedikodu ve tartışmalar o kadar rahatsız edici değil. Şeyma Subaşı çıkmaz mesela bu ekipten örnek vermek gerekirse... Gittiklerinde bu vesile tanınmış ve piyasada daha rahat iş bulur isimler olacaklar. Umarım yanılmayız.

Dönse daha mı iyi?

Didem Arslan Yılmaz, gündüz kuşağı üçüncü sayfa haberler formatındaki programını sunuyor bir süredir. Hani bu işin ‘yalayıp yutmuşları’ var başta Müge Anlı, sonra Esra Erol hatta Serap Paköz... Kanalı Yılmaz’ın program saatini değiştirdi. Kendisinde bir ‘haber kanalını arıyorum’ ifadesi var. ‘Benim mahallem orası’ diyormuş hissiyatına kapıldım. Sanki orada ‘kral’dı burada biraz ‘alışamamış’ gibi geldi. Acaba eski yuvasına dönse daha mı iyi? Orada bir imzaydı kendisi.