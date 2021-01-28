‘Maraşlı’, özetle bir ‘erkek egemen soslu’ dizi... Hemen ilk bölümde bir savcının parmakları kesme sahnesi vardı ki... Hani çocukların ve gençlerin ayakta olduğu saat diliminde. Olsun, bazen bu durum göze batmıyor! Bizim televizyon izleyicisi, kategori fark etmez, eğilimli bu tarza.

Burak Deniz, bir nevi Kadir İnanır bakışları atıyor. Şahsen beğeniyorum kendilerini... Star ruhu mevcut. Alina Boz, bu sektörün ‘mutlaka her ne olursa olsun sen yürümeye devam et’ kategorisinde. Şimdi başka isim vermeyeyim sosyal medya kabarır, şu sıralar sakin olsun istiyorum.

‘BARONLAR SAVAŞI’ DİZİ OLSA!

İzlerken sektörde mafya dizi potansiyeli yüksek bir kadro olduğunu düşündüm. Karakter bol. Şu an ‘Ramo’, ‘EDHO’, ‘Arıza’nın ekiplerini bir araya getir. Kaç mafya dizisi çıkar dijital için? En iyi işlerden biri bugüne kadar ‘Kurtlar Vadisi’nin ilk bölümleridir. Eşim ‘Baronlar Savaşı’nı okuyor şu sıralar Timur Soykan’ın. “Bundan ne dizi olur!” dedi. Hani ‘yerli Escobar dizisi’ niyetine...

Valla o kadar çok kitap var ki ülke hikayelerini anlatan son dönem. Ülke ‘siyasi ve polisiye gerilim’ cenneti...

MEKAN VE AYRINTILAR

‘Masumlar Apartmanı’ sanki böyle her haliyle ‘Ben psikolojik bunalım dizisi olmalıyım’ derdinde... İstanbul’un nadide semtlerindeki eski apartmanların kokusunu bilirim. Ağır ağır açılan kapısından girdiğinizde rutubet ve soğukluk sizi karşılar. Yüksek tavanlı dairelerdir. Uzun koridorları vardır. Kasvetlidir. İzlerken hep o hatıralar geldi.

Dizideki seçim bu anlamda, istedikleri havayı vermek için doğru olmuş. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah bu ‘elbiseye’ uymuşlar. Bu ‘bunalımı’ yaşatmaya hayli meyilli bir ekip... Dizi, “Biz bunu baştan çekelim” dedirtiyor.

ODANIN KIRMIZI ÇİZGİSİ

‘Kırmızı Oda’nın ilk bölümlerdeki gerçekten etkili karakterleri, giderek yeknesak bir hal aldı. Son bölüm Aslıhan Gürbüz, ‘su gibi oyunculuk’ sunuyordu. Dizi, “Haydi yeter” diyor bu kadar yoğunluktan sonra... ‘Zaman dolmadı uzatmak lazım’ havasına girince yoruyor. En büyük handikapı da bu ‘Kırmızı Oda’nın...