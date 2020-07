‘MASTERCHEF’E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU

Geçtiğimiz cuma başladı. Hani oynat oynat bitmiyor. Yemek üstüne yemek... Balıklar ve etler havada uçuşuyor. Tekrarıyla altı gün TV8 kanalını ele geçirdi. ‘Survivor’ bitiyor ‘MasterChef Türkiye’ başlıyor, sonra o bitiyor ‘O Ses Türkiye’ başlıyor, kanal böyle böyle gidiyor. Merak ettim kaç başvuru olmuş. Tam 100 bin kişi başvurmuş. “Aşçılık genç nüfusta çok revaçta onun için” dediler. Gelenlerin arasında “Ben aşçıyım” diyenlerin sayısı azımsanmayacak oranda. Tek başına bu değil tabii ki... Ünlü olmak, şef olmak, para kazanmak vs... Bir günde kaç yarışmacının resmi geçidi oldu sayamadık. 100 bin kişiden 128’i kalmış. Ortalama günde 20 kişi yayınlandı. Şimdi artık eleme turlarına geçiliyor. TV8 yarışmalarının en büyük özelliği ‘canlı yayın’ gibi çekilmesi. Yani çekim ve montaj at başı gidiyor. Dur çek, dur çek yok. Her şey canlı yayınlanıyor gibi. Yaklaşık 3.5-4 saatlik çekimler. Bu ‘Survivor’ için de geçerli. Yayın ekibi her çekim sonrası pestil oluyor Türkçe’si...

Hakları onlarda

‘MasterChef’in Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri yayın hakları Acun Medya’nın elinde. Yani talep geldiğinde yarışmayı bu ülkelerde Acun Medya çekecek. Muhtemelen Türkiye’deki ilgi ve alakadan sonra söz konusu bölgelerden teklif sürpriz olmaz.

TARTIŞMANIN TARTIŞMASIZ HALİ

Haber kanalı cenneti... Sanırsınız fikirler ve yüzler envaiçeşit. Yok her kanalın kadrolusu var. Gündemi alıyorlar siyaset, ekonomi, magazin, deprem, salgın, futbol, müzik, istatistik, sosyoloji, psikoloji, savaş, strateji ahkâm kesiyorlar. Aynı anda iki kanalda birden durumu da olabiliyor. Biri canlı biri daha önceki çekilmiş bant yayını aynı saatte yayınlanınca. Onlar için de külfetli, her akşama bir kıyafet lazım. Assolist gibi... Ama bazıları gerçekten bu anlamda işi kapmış. Her programa ayrı kravat, ayrı mendil filan... Mendil olayı çok ilginç. Asil bir hal tavır havası verilmeye çalışılıyor. Fakat konuşurken cümleler pek bir ‘yavan’ çıkıyor mendile tezat. Kim bağırırsa o öne çıkıyor. Tercih edilen böyle isimler oluyor.