‘MASTERCHEF’TE PİŞİYOR EVLER ACIKIYOR!

MasterChef Türkiye’nin yemekleri hele pide, kebap yapıldığında bizim ev ahalisi fena oluyor. Mehmet Şef, “Sabahtan beri bir şey yemedim pideleri doğru yapın” diyor sonrasında lüp lüp götürüyor. Soner Şef zaten her daim bizi iştahlandırıyor. Lokmayı öyle bir atıyor ki, sorma gitsin. Geçenlerde artık iş tavan yaptı. Yöresel pideler vardı menüde. Mehmet Şef zaten isimlerini ve özelliklerini anlatırken ağzımızın suyu aktı. Sonra tadım işinde iyice dağıldık. Ertesi gün pide siparişi verdik.

Bu sefer bildik pide değil de yarışmada sunulanlara yakın kim yapar diye araştırma yaptık. Karadeniz yöresine doğru gittik

eleçema bir de üstüne tahinli pide... Yerken sorduk: Biz böyle olduysak, millet ne durumdadır? Bu işin ülke organizasyonunun tümünü neredeyse yapan bir sepetimiz var; Yemek Sepeti. Kendilerine sordum, “Bizim gibi kaç kişi oluyor?” diye. Öyle böyle değil söyledikleri. “Takip ediyoruz. Ürüne göre değişiyor. Ortalama 3 ila 10 kat artış oluyor satışlarda” dediler.

Bir de şeflerin reklam arası yaptıkları var mesela. Sanırım onlara da ilgi ve alaka büyük oluyordur. Özellikle ben Mehmet Şef’in bu anlamda markaya getirisinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Yani hangi markanın yüzü olsa o marka satar. Kebaplar yapılırken mesela bu yemek sipariş markasının hemen adı çıkıyor. O zaman yukarıda kebap aşağıda hadi sipariş et bilinçaltı çalışması sonuç; gelsin yemekler... Reklamın gücünü bu vesileyle görmüş oldum. Çünkü bu yarışma reklama girince yarım saat, başka yerlerde dolaşıyoruz mesela!

ÇOK SEVİLEN OYUNCU OLMAK

Çok sevilen oyuncu, Instagram’ı yıkılıyor... Biz de yazıları Twitter ortamında paylaşıyoruz. Bazı oyuncularla ilgili yazı yazıldığı zaman bir alaka bir alaka... Normal, seviliyorlar ya da iyi ‘sosyal medya çalışması’ yapıyorlar. Onlardan biri Elçin Sangu... ‘İyi Günde Kötü Günde’ dizisi altıncı bölümde final yaptı. ‘Sangu, hayranı bol bir oyuncu. Peki bu dizi olunca ne oluyor? Başka unsurlara da ihtiyaç var. Senaryo, oyunculuk vs... Şahsen ömrü uzun olmayacak diyorum’ diye yazmışım 15 Eylül tarihinde.