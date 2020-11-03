Kimin eleneceği, kimin yarışmaya katılacağı ifşa edilmişti. En son geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Tanya’nın babası paylaşım yaptı. Önceden öğrenmiş olduk durumu. Bunun önüne geçmek mümkün mü? Bunu sordum.

BANT ÇEKİM İKİ GÜN ÖNCE

Çekimler yayından 2-3 gün önce yapılıyor. “Ekipten bir sızma mümkün değil” diyorlar. “Daha önceki aşamalarda, gelmesi için haber verilen yarışmacı durumu çevresi ile paylaşmış olabilir” deniliyor. WhatsApp ve Instagram paylaşımlarının yarışmacılar için kapatılmasının mümkün olmadığı belirtiliyor. Aynı eve kapatıp kamera koymak gibi bir düşünceleri hiç olmamış. Tüm bunlara rağmen insanların yarışmayı izlediği ve nasıl yemek yaptıkları, nasıl yarıştıkları ile ilgilenildiğinin daha önemli olduğu belirtiliyor. Bu konuların yönetimde çok fazla üzerinde durulmadığı izlenimi edindim. Yarışmacı sayısı azaldığında sızmaların, daha sıklaşan çekimlerle önlenmiş olacağı görüşü hakim.

ALEYNA TİLKİ DANS DERSİ ALIYOR

Ocak ayında yayına başlaması düşünülen yerli milli dijital platform Exxen’in program ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Aleyna Tilki ile Cemal Can’ın başrollerde olacakları müzikal, projelerden biri... Bunun için yoğun dans ve şan dersleri alıyorlarmış. Umarım ortaya iyi çalışılmış bir iş çıkar. (webarazzi’de Gözde Ulukan imzalı geniş bir yazı var. Haber kaynağına saygı önemli olan.)

DEPREM UZUN MU SÜRDÜ?

‘Teke Tek’te Doç Dr. Ali Özgün Kanca, “Hissedeceğimiz süre ile kaynağın süresi aynı olmaz” dedi. Yani 20 saniye süren bir sarsıntı bize 40 saniye gibi gelebilirmiş. “Kaynakta çıkan 20 saniyelik bir deprem oradan çıkan dalgalar bir de böyle frekansa bağlı olarak hızları değiştiği için, saçılarak gelecekler. Ve yüzey dalgası da üretecekler, onlar da gelecek. Haliyle 20 saniyelik bir kaynak varsa, bunu 40 saniye hissetmek, çok normal” dedi. Bizim hissettiğimizinse 45 saniye olduğu belirtildi. Bayraklı’da 10 kat üzeri değil; 10 kat bile çıkılmasının kesinlikle doğru olmadığının altı bir kere daha çizildi.