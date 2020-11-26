‘Hekimoğlu’nda ayrıntılar pek hoş diyaloglar ile süsleniyor. Epey uğraşılmış metinler... Her bölümünde düşündürecek cümleler iletiyor izleyiciye. Bunu yapan çok az dizi var şu an ekranda. Onlardan biri ‘Hekimoğlu’. Bir Hekimoğlu, Orhan Yavuz (Okan Yalabık) muhabbeti vardı son bölüm. “Neden mecaz var doktor?” dedi Hekimoğlu. Devam etti; “Gerekçeleri gerekçelerinden daha korkunç şeylerle ima edip, insanların kötü şeyler yapmalarını engellemek için.” “Mecazi anlamda söyledim” diyerek, kenara çekiliriz ya...

YAŞAR KURT’U HATIRLAMAK

‘Bir Annenin Günahı’ izleyiciyi bir müzisyen ile tanıştırdı; Mohsen Namjoo... Dizinin ana tema müziği. Ve dizi içinde bol miktarda bizden eski şarkılar çalıyor. ‘Hekimoğlu’nun son bölümünde uzun bir Yaşar Kurt şarkısı vardı. 2019 yapımı ‘Ruhum’. Duyduğunuzda “Bu Yaşar Kurt” diyeceğiniz bir karakteri var sesinin. Çok uzun bir aradan sonra ekranda duymak güzeldi. Dizilerin ‘büyük orkestra’ standardına bağlanmış ‘zaman dolduran’ müziklerinden sonra böyle örnekler iyi gidiyor. Bu arada hemen belirteyim, ‘Hekimoğlu’nun müzik çalışmaları ekrandaki nadir iyilerden.

‘EDHO’ müzikleri her daim canlı kayıt özelliğiyle ayrıcalığını koruyor benim için. Yine bu ‘bilgisayar ortamında büyük orkestra’ çalışmalarının ‘pik’ noktası Toygar Işıklı imzalı ‘Aşk-ı Memnu’dur. Bugün yapılan dizi müziklerinin çıkış noktası Işıklı’nın örnekleridir. ‘Zümrüdüanka’nın müzikleri de çok temiz çalışmalar.

FİNAL YAPIYOR MU?

İnternet ortamında ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin final tarihi açıklandı. ‘27 Mayıs 2021’de final yapacağı belirtildi’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bilgisi geldi. “Dizi yeni sürprizleriyle devam edecek. Bu açıklamayı kimin yaptığını bilmiyoruz. Ne kanal ne de yapım şirketinin böyle bir kararı var” dediler. Ben dün yer alan yazımda bu konuya değinmiştim. Hünkar’ın öldürülmesinden sonra dizinin ‘tılsımının’ bittiğini yazmış, ardından bu bilgiyi paylaşmıştım.