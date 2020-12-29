‘Menajerimi Ara’ ev ahalisinin listesinde bir dizi. Son bölümleri izlerken pek keyifleri yoktu. “Bir menajerlik şirketi, eften püften nedelerden oyuncu kaybediyor. Pek bir sığ gelmeye başladı bu hali ile dizi” dediler. ‘Star oyuncu’lar ilk başlarda vardı sonra ‘karizma çizilir’ diye olacak, uğramaz oldular. Ev ahalisi diziden soğudu. “Oyuncular her zaman iyi ama senaryo nedense hani gittiği yere kadar havasında” diyorlar...

Benden uyarması.

BU FİLM ÇOK İYİ İŞ YAPTI

‘7. Koğuştaki Mucize’ bir uyarlama film. Ama kendi başına marka olmasını bildi. Bizde değil; ülke sınırlarının dışında büyük ilgi görüyor.

Yayınlandığı kanallarda en çok izlenen film oldu. Meksika’da 3.1 milyon kişi izlemiş, yüzde 19 izlenme payı almış, Imagen TV’de çok izlenen zaman diliminde. Kanalın tarihindeki en başarılı reyting olarak yorumlanıyor.

Şili’de Canal 13’ te yayınlandı. Yüzde 11.6 ‘lık bir pay almış. Söylenen kanalın en çok izlenen filmi olmuş. Netflix’ in popüler 10 filminden biri.

İLK AŞI CANLI YAYINLANIR MI?

İspanya’da ilk aşı 96 yaşında yaşlılar evinde kalan Araveli Hidalgo’ ya yapıldı. Kamu televizyonu TVE1 kanalı bu olayı canlı ekrana getirmiş.

Bakalım bizde ilk aşı ne zaman, nerede, kime yapılacak? TRT mi yayınlar, yoksa özel kanallardan biri mi?

AMAN YANLIŞ ANLAŞILMASIN!

TRT 2 filmlerinin içki ile bir sorunu yok. Doğru olan da bu. Şimdi İspanyol filmi gösteriyorsun. Adamın hayatında şarap var. İkramının filmin karelerinde görülmesi olağan bir durum.

Ashgar Farhadi’nin ‘Herkes Biliyor’ filmi gösteriliyor. Gelen misafirine şarap ikram ediyor oyuncu bir sahnede. Bunu ‘bip’lemeden yayınlıyor alt yazıda kanal. Yani düşünün bunları konuşur hale geldik! Bu filmi izledikten sonra alkolik mi olacağız? Filmin anlatmak istediği bir hikaye var...