Yeni düzende setler çalışmaya başlıyor. “Peki nasıl olacak?” diye sordum. Sinema Televizyon Sendikası’nın hazırladığı 47 sayfalık çok geniş kapsamlı çalışma koşullarının anlatan bir kitapçığı var. Genel çizgileriyle yeni düzen dizi çekimlerinin çerçevesi özetle şöyle; daha dar bir kadro, kendi işini kendin yap gibi...

Kişisel köstümler kullanılsın’

Seçtiğim bazı çarpıcı yenilikler şöyle;

- Çalışma saatleri bir saat yemek molası hariç 11 saati aşmamalıdır.

- Kalabalık sahnelerden kaçının.

- Projelerde ekip ve oyuncu sayısı olabildiğince düşük tutulmalı.

- Sette kahvaltı olmayacak. Tek öğün yemek verilecek. Kapalı aperatifler bulundurulacak.

- Tüm toplantılar online yapılacak.

- Yardımcı oyuncu sayısı mümkün olduğu kadar kısıtlanacak.

- Fiziki mesafe 1.5-2 metre olacak.

- Mümkün olduğunca oyuncular kişisel kostümlerini kullanacak.

‘Makyajını kendin yap’

- Oyuncunun kendi makyaj setinin olması. Evde ön çalışma yapması, örneğin tıraşını olup gelmesi gibi... Makyaj ekibi olacak tabii ki.

- Çocuk oyuncuların sahnelerinin en aza indirilmesi mümkünse tamamen çıkarılması.

- Omuz kamerası kullanılmasından kaçınılması.

Yoğun tedbirler

Çok özet bir çerçeve çizdim. Genel hatlarıyla kısıtlı bir ortamda çekim, yoğun tedbirler ışığında belki eskiye göre daha stresli, daha az maliyetli belki de ‘sektörde işsiz’ sayısının daha da artacağı bir yeni düzen! Duygusal sahneler (!) ve buzlanmış masaların olmadığı yeni düzen dizileri!