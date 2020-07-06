Ev ahalisi ‘Çarpışma’yı izlerken söylemişti Elçin Sangu’yla ilgili, “Mimik yok” demişti. İfade etmek ve anlatabilmek. Yeni dizisinde de Özge Gürel... ‘Kiraz Mevsimi’nin ardından ‘Dolunay’ gibi, yazlık dizilerin en ‘ses getirenlerinde’ oynadı.

Dizi ve film listesine bakınca, “Olmuş artık” diyorsunuz. Yeni yapımın ikinci bölümünde diğer karakterler işin içine girmediğinde nasıl da bir düşüş olduğu görülüyor. Şimdi Sangu yeni dizisiyle gelecek, hani başrolde ne yapar? Sektör ‘sanata’ değil, ‘pazarlama’ ya bakar. Bunu eleştiri olarak söylemiyorum.

Çabuk tüketilen dizilerin dünyadaki karşılığı böyle. ‘İyi oyuncu’ kavramı göreceli. ‘İyi pazarlanan oyuncu’ önemli. Bunun için de epey bir çalışma yapılır. Boşuna cerrahi operasyonların acı çeken günlerini geçirmiyorlar mesela. Kanal 7’de Hint dizileri var. Oradaki oyuncular da ‘star’ ve hayranları peşlerinden koşuyor. Nasıl oynuyorlar? Bakıyorlar birbirlerine. Olsun, böylesi onlara ‘Bollywood’ markasını getiriyor. “Mimik yok, sesi yetersiz” yorumu yerini “Alışkanlık oldu ya” görüşüne bırakıyor.

‘Erkekler daha iyi’

Ev ahalisinin iddiası... Romantik komedi dizilerinin erkek oyuncularının kadınlara göre daha başarılı olduğunu söylüyor. Daha sempatik oldukları, rollerine daha uyum sağladıkları yönünde görüş bildiriyor. Siz ne dersiniz?

‘PARAGUAY KONUSUNDA FİKRİM YOK’

‘Çarkıfelek’te denk geldi. Soruyu bilse, yarışmacı arabayı alacak. Ev ahalisi 10 saniye için “Çok kısa süre” diyor. Bir ülke adı soruldu İpek Hanım’a. Vakit çok dar, bilemedi. Cevap; ‘Paraguay’dı. “Hiç fikrim yok, duymadım” dedi. Ülkelerin bilinilirlik durumu haber bültenlerindeki ‘dünyadaki kavga, kaza, cinayet ve garip olaylar’la orantılıdır. Çin mesela. 2000’li yılların başında popüler olmaya başladı. Halbuki şimdi en az ABD kadar haber bültenlerinde yer alıyor. Kameranın kaydettiği kazalar listesinde mesela hayli meşhur. Bir gün umarım Paraguay hakkında da ‘fikir sahibi’ oluruz bu vesileyle!