MOĞOLLAR’DAN ‘ANATOLIAN SUN’ GELİYOR

Bugünü müziğe ayırdım. Çok değerli bir grubun anlamlı bir çalışması üzerine yazdım. 11 Aralık’ta yayında. İki şarkının kaydı biz dinleyicilere dijital ortamda sunuldu. ‘Iklığ’ ve ‘Haliç’te Güneşin Batışı’. Lisedeydim dinlediğimde bu iki parçayı... 70’li yılların o bereketli toprağından çıkmış iki şarkı. ‘Iklığ’, ‘Anadolu Pop Moğollar 1’ albümünde yer alır. Diğeri ‘Ternek’ 45’liğinin B yüzündeki şarkı.

Murat Ses benim bir klavye çalan vatandaş olarak, her daim ‘idolüm’ olmuştur. Bulutsuzluk Özlemi’nde ‘Güneşimden Kaç’ şarkısındaki sololarımda bu net görülür. Bugüne gelirsek, Moğollar’ın ‘sound’u olan tuşlu çalgıları (özellikle Hammond org) Serhat kardeşim (Serhat Ersöz) üstlendi. Zor bir işti. Ama öyle bir sırtladı ki grubu. Kendisini yakinen tanırım. Çok yetenekli, çalışkan, yaratıcı gıpta ettiğim bir kardeşimdir. Cahit Abi, sevgili Taner Öngür, sevgili Emrah her daim konuştuğumuz, kendilerine sevgi, öncesi, saygının ağırlıkta olduğu bir yakınlık hisederim. Bu arada kayıtta grubun 2011 yılından bu yana davulcusu Kemal Küçükbakkal yer alıyor hemen belirtelim.

Anında plağa kayıt yapıldı

Sordum, “Bu albüm nasıl çıktı? Özelliği nedir?” diye... “Kayıt direkt plağa oldu. Her yüzü bir günde kaydedildi. Öyle ki bir yüzü baştan sona çalmak zorundasın. Yani ilk üç şarkı iyi oldu ama dördüncü parçada sorun çıkıyorsa, o yüzü baştan çalıyorsun. Şarkı araları bile canlı. Eseri bitirdikten sonra

5-10 saniye bekliyorsun. O sırada enstrüman, ses değiştirme vs. yapıyorsun hızlıca, sessizce ve sonraki şarkıya başlıyorsun.”

Beş günde bitti

Albüm bu sistemle beş gün sürmüş. “İlk gün set-up yani enstrümanların kurulumu, prova ve alışma. Sonra her gün bir yüze konsantre olup, o yüzü kaydetme. Çift albüm yani dört yüz dört günde kayıt oldu.”

Ne zaman çıkıyor?

Kayıtlar Hollanda Haarlem’de Artone Stüdyo’da kaydedildi. ‘Vintage’ kayıt aletleriyle farklı bir stüdyo. 1950 ile 70 arasındaki kayıtların yapıldığı ekipman mevcut. Önemli yani bu anlamda. 11 Aralık’ ta Avrupa’da çıkacak. 1-2 hafta sonra Türkiye’de piyasada. Yapımı Babazula’dan Murat Ertel üstlendi. Bir not grubun son albümü ‘Hayvan Gibi’ aynı yöntem ile kaydedildi. Peki Moğollar’ın yeni albümünde kimler çaldı? Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal (davul) ve Ümit Adakale (Asma davul bendir).