NOSTALJİ MAÇLARI REKOR KIRDI

Salgın arasında bizde olduğu gibi başka ülke televizyonları da ‘Nostalji maçları’ yayınlıyor. İngiliz ITV televizyonu da onlardan biri. Farklı bir sistem uyguladı. TV’nin web sitesinden erişilebilen isteğe bağlı bir çevrim içi video hizmeti olan ITV Hub, 1996 İngiltere’de oynanan Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarını yayınladı.

Bazı maçları ITV 4 ile birlikte verdi. Ve ITV 4, bugüne kadar görmediği izlenme oranlarını yakaladı. İskoçya-İngiltere maçını 1 milyon 100 bin kişi izledi.

Bu kanalın 2019 Temmuz’dan bu yana en yüksek oranı. Yine İngiltere-İsveç maçı, 700 bin kişi, İngiltere-Hollanda karşılaşmasını 500 bin kişi izledi. ITV Hub uygulamasından izleyenlerin yaklaşık 600 bini bulduğu açıklandı.

Mayıs ayında başlayan Bundesliga’nın maçları TRT Spor’da 300 bin barajını geçti. M. Gladbach-B. Leverkusen maçını 321 bin 33 kişi izledi.

W. Bremen-M. Gladbacah maçını ise 260 bin 59 kişi izledi. TRT Spor’da mayıs ayının en çok izlenen iki maçı... Nostalji maçlarında sanırım rekor Arjantin-Hırvatistan 2018 Dünya Kupası karşılaşması oldu. 28 Mart’ta yayınlanan maçı 289 bin 94 kişi izledi. TRT Spor’un nostalji maçları 250 bin ortalamayı yakaladı.

Nostaljimiz nasıl?

Bu vesileyle ‘nostaljimizin’ çapını görmüş olduk. Sevineceğimiz maçlar ne kadar onu yaşadık. beIN Sports ve A Spor da geçmişin karşılaşmalarını verdi. Sanırım TRT Spor’un bir başka etkisi oldu zengin arşiviyle... “Yayın haklarında dolayı Türk takımlarının en iyi maçlarını yayınlayamadık ama elimizdeki maçlar hatrı sayılır ilgi gördü” diyor yetkililer.

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