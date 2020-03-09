Ev ahalisi izledikten sonra, “Bu dizi tutar, neden tutar? Entrika, aile dramı, zengin-fakir ve ezilmiş karakterlerin yükselmesi var. Bütün bunları bizim izleyici sever” dedi. Sözü edilen ekran izleyicisi! Şahsen beni pek açmaz durumlar. Diziler ve filmler birer senaryo. Bazen gerçekliği, bazen hayal ettiklerimiz, bazen yüzleşmelerimizi bize sunar. Sonuçta anlatacak bir hikayesi varsa, derdini anlatabiliyorsa, izlenir. ‘Hizmetçiler’, sözünü ettiğim dizi. Bir uyarlama. Hep söylerim bizim senaristlerimiz konu mu bulamıyor? Ya da bu konuları yazacak kapasitede üreten isim mi yok? Var. Ama film gibi dizi yazınca herhalde, üretim yorgunu oluyorlar. Yeni bir senarist tipi oluşuyor ‘Uyarlama uzmanı senaristler’... Neyse konumuza gelelim...

13 karakterin hikayesi

Tam 13 karakterin ayrı ayrı ve yer yer birbirleri içine geçen hikayeleri var. Dizi ‘hikaye zengini’. Bunu ilk bölümde gösteriyor. Zenginler bir yanda, hizmetliler diğer yanda. Zenginler kendi aralarında, hizmetliler kendi aralarında. Sonra zenginler ile hizmetlilerin de kendi aralarında olan ilişkileri dertleri, düşmanlıkları ve hırsları mevcut. Bir yanda sınıf farkı var ama öte yandan pek bir samimi olup ‘sınıf farkını’ ortadan kaldırdıkları durumlar da olmuyor değil!

Eğitimli kadro

Dikkatimi çeken bir husus oldu; kadronun büyük bölümü eğitimli. Sanırım yanlış saymadım tam sekiz karakter konservatuvarlı, iki de tiyatro bölümü mezunu var. Değişik dizilerde oynamışlar. Hani ekmek parası durumu sanırım her rolü de ‘Severek ve isteyerek’ oynamamışlardır. Sonuçta dizi işte. Bu projenin bir özelliği, başrolü çok ‘başlı’ bir iş. Yani her karakterin kendi oyunculuk kapasitesini gösterme şansı mevcut. Bir de bu diziyle sektöre “Merhaba” diyen isim; Belkıs’ın (Servet Pandur) oğlu rolündeki Emre Akkuş (Armağan karakteri)...

Erkek tarafı iyi

Dizinin erkek tarafı, benim pek tuttuğum isimler. Selim (Gökhan Soylu), Alper (Ali İl), Yiğit (Seçkin Özdemir), Aras (Yiğit’in üvey kardeşi rolünde Yiğit Kirazcı). Kadın tarafında Algı Eke’yi ev ahalisi pek sever (Atiye).

Nimet Atahanlı (Ayşenil Şamlıoğlu) yine saygıyla izlenir. Gelinler; Neslihan (Neslihan Arslan), Aslı (Hazal Benli), Gülseren (Nilay Erdönmez) zaman içinde değerlendirilir. Hizmetçiler tarafında şahsen olay bir yorum göremedim. Çiçek’in isyankar hali zorluyor gibi (Aleyna Solaker), Ela (Deniz Baysal) hikayenin gidişatında görevini yerine getirmenin sınırları içinde...